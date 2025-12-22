Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Orange alert in many districts amid dense fog
UP Weather: घने कोहरे के बीच कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों की बर्फबारी ने छुड़ाई कंपकंपी

UP Weather: घने कोहरे के बीच कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों की बर्फबारी ने छुड़ाई कंपकंपी

संक्षेप:

यूपी में ठंड का कहर जारी है। कानपुर में रविवार को हल्की धूप खिली लेकिन न तो कोहरे से कोई खास राहत मिली और न ही शीतलहर से। वहीं, आईएमडी के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी से सोमवार को भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा।

Dec 22, 2025 07:38 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

UP Weather: यूपी में ठंड का कहर जारी है। कानपुर में रविवार को हल्की धूप तो खिली लेकिन न तो कोहरे से कोई खास राहत मिली और न शीतलहर से। विशेषकर रात में घना कोहरा रहा। दृश्यता शून्य से 30 मीटर तक रही। रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के तापमान में भी कमी आई। आईएमडी के अनुसार सोमवार को भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पश्चिमी विक्षोभों की झड़ी लग जाने से कोहरा और शीतलहर ने दिसंबर के तीसरे सप्ताह से ही दस्तक दे दी है। बुधवार से लगातार घना कोहरा बना हुआ है। चकेरी क्षेत्र में लगातार कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही है। रविवार को भी चकेरी के साथ नगर के अनेक क्षेत्रों में बेहद घना कोहरा रहा। शेष शहर में मध्यम कोहरा रहा जहां दृश्यता 30 मीटर तक रही। विशेष बात है कि क्रिसमस तक दो नए विक्षोभों के कारण फिर बेहद घना कोहरा हो जाएगा। इससे पहले भी कोहरे से कोई खास राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल बादलों की पट्टी के कारण रात के तापमान में वृद्धि संभव है लेकिन दिन का पारा कम हो सकता है पर 48 घंटों के बाद शीतलहर में तीव्रता आ जाएगी। सर्दी में मामूली उतार के बाद तेजी से चढ़ाव आएगा।

रविवार को रात का पारा 06.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। सुल्तानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। यहां न्यूनतम पारा 04.7 डिग्री रहा। बाराबंकी में 04.8, अयोध्या में 05, बरेली में 05.1 और शाहजहांपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बादल और कोहरा रहा तो तापमान गिरेगा। अगले 48 घंटों में इसकी संभावना बनी रहेगी।

कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट रहेगा

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सेंट्रल ईरान का विक्षोभ आगे मौसम में बदलाव ला सकता है। एक अन्य विक्षोभ के कारण पहाड़ों में बर्फबारी अधिक हो रही है। फिलहाल कोहरा और घना होने की संभावना है। क्रिसमस तक मौसम बेहद सर्द होने की संभावना है। सीएसए के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि सुबह और शाम को घना कोहरा बना रहेगा। कोहरे व शीतलहर जारी रहेगी।

इन जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना

कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर, रायबरेली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर और आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur UP Weather UP Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |