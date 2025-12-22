UP Weather: घने कोहरे के बीच कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों की बर्फबारी ने छुड़ाई कंपकंपी

संक्षेप: यूपी में ठंड का कहर जारी है। कानपुर में रविवार को हल्की धूप खिली लेकिन न तो कोहरे से कोई खास राहत मिली और न ही शीतलहर से। वहीं, आईएमडी के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी से सोमवार को भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा।

UP Weather: यूपी में ठंड का कहर जारी है। कानपुर में रविवार को हल्की धूप तो खिली लेकिन न तो कोहरे से कोई खास राहत मिली और न शीतलहर से। विशेषकर रात में घना कोहरा रहा। दृश्यता शून्य से 30 मीटर तक रही। रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के तापमान में भी कमी आई। आईएमडी के अनुसार सोमवार को भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पश्चिमी विक्षोभों की झड़ी लग जाने से कोहरा और शीतलहर ने दिसंबर के तीसरे सप्ताह से ही दस्तक दे दी है। बुधवार से लगातार घना कोहरा बना हुआ है। चकेरी क्षेत्र में लगातार कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही है। रविवार को भी चकेरी के साथ नगर के अनेक क्षेत्रों में बेहद घना कोहरा रहा। शेष शहर में मध्यम कोहरा रहा जहां दृश्यता 30 मीटर तक रही। विशेष बात है कि क्रिसमस तक दो नए विक्षोभों के कारण फिर बेहद घना कोहरा हो जाएगा। इससे पहले भी कोहरे से कोई खास राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल बादलों की पट्टी के कारण रात के तापमान में वृद्धि संभव है लेकिन दिन का पारा कम हो सकता है पर 48 घंटों के बाद शीतलहर में तीव्रता आ जाएगी। सर्दी में मामूली उतार के बाद तेजी से चढ़ाव आएगा।

रविवार को रात का पारा 06.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। सुल्तानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। यहां न्यूनतम पारा 04.7 डिग्री रहा। बाराबंकी में 04.8, अयोध्या में 05, बरेली में 05.1 और शाहजहांपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बादल और कोहरा रहा तो तापमान गिरेगा। अगले 48 घंटों में इसकी संभावना बनी रहेगी।

कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट रहेगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सेंट्रल ईरान का विक्षोभ आगे मौसम में बदलाव ला सकता है। एक अन्य विक्षोभ के कारण पहाड़ों में बर्फबारी अधिक हो रही है। फिलहाल कोहरा और घना होने की संभावना है। क्रिसमस तक मौसम बेहद सर्द होने की संभावना है। सीएसए के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि सुबह और शाम को घना कोहरा बना रहेगा। कोहरे व शीतलहर जारी रहेगी।