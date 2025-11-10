UP Weather: नवम्बर में दिसम्बर जैसी सर्दी, सुबह-शाम कोहरा; मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी

संक्षेप: हवा की रफ्तार भी तेज होने से सर्दी का अहसास बढ़ा है। देश के तीन राज्यों में कोल्ड वेव का अभी से अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ झारखंड इसमें शामिल है। यूपी के दक्षिणी हिस्से में सर्दी का अहसास इससे अधिक हो रहा है। इसके विपरीत अन्य पूर्वी जिलों में इसका अहसास कम रहा है।

UP Weather Update: इटावा के बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर की रात सबसे सर्द रही। दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। बीच-बीच में दक्षिण पूर्वी हवाओं के चलने के बावजूद उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह दिसंबर जैसी सर्दी नवंबर महीने में बनी रहेगी। सुबह और शाम को धुंध और कोहरा बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को अधिकतम तापमान सीजन (अक्तूबर-नवंबर) का सबसे कम 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 02 डिग्री कम रहा। शनिवार के मुकाबले यह 01.6 डिग्री कम रहा। इसी तरह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 04 डिग्री कम है। शनिवार को मुकाबले यह 1.7 कम है। इटावा में न्यूनतम पारा 08.4 डिग्री रहा जो प्रदेश में सबसे कम है। इसके बाद कानपुर का न्यूनतम पारा रहा।

चार राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट तापमान में कमी ही नहीं बल्कि हवा की रफ्तार भी तेज होने से सर्दी का अहसास बढ़ा है। देश के तीन राज्यों में कोल्ड वेव का अभी से अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ झारखंड इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में सर्दी का अहसास इससे अधिक हो रहा है। इसके विपरीत अन्य पूर्वी जिलों में इसका अहसास कम रहा है। तापमान भी अधिक रहे हैं।

14 नवंबर तक इसी तरह की सर्दी का अहसास भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल 14 नवंबर तक इसी तरह की सर्दी का अहसास होता रहेगा। तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जा सकती है। आमतौर पर दिसंबर महीने में ऐसी सर्दी का अहसास होता है लेकिन नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में ही अच्छी सर्दी का अहसास शुरू हो गया है। हवा की गति 10 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई है। ओस भी रात में गिर रही है। नमी अधिक होने और तापमान कम होने से बीजारोपण के लिए अनुकूल माहौल होता है। इस कारण ऐसी सर्दी फसलों को लाभ पहुंचाती है।