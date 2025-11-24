UP Weather: यूपी में लौटीं उत्तर पश्चिमी हवाएं, दिन-रात का पारा गिरा; घने कोहरे का अलर्ट

संक्षेप: पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 नवंबर के लिए मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र लखनऊ की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि लखनऊ और आस-पास सुबह के समय कुहासा-कोहरा और बाद में आसमान में धुंध रहने की संभावना है।

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में छह दिन बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर लौट आई हैं। इससे दिन-रात के तापमान में कमी आने लगी है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। कोहरे का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को जहां वेस्ट यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना बताई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में कहीं-कहीं घना कोहरा (सतही क्षेतिज दृश्यता 50 से 200 मीटर के बीच) होने की संभावना जताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 नवंबर के लिए भी मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र लखनऊ के प्रमुख की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि लखनऊ और आस-पास सुबह के समय कुहासा-कोहरा और बाद में आसमान में धुंध रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 27 और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

कानपुर में 26.9 डिग्री रहा अधिकतम तापमान वहीं कानपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस हो गया जो सीजन (नवंबर) का सबसे कम पारा है। रात का पारा 01.4 डिग्री कम होकर 10.2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं 17 नवंबर को आखिरी बार चली थी। इसके बाद रविवार को पश्चिमी हवाएं फिर से चलने लगीं। इनकी गति कम होने के बावजूद अधिक सर्दी का अहसास कराने वाली रही। छह दिनों तक तापमान चढ़ता रहा और गर्मी का अहसास कराता रहा। हवा के बदलते ही अच्छी सर्दी की शुरुआत हो गई। रविवार को अधिकतम तापमान 27.4 से घटकर 26.9 डिग्री सेल्सियस हो गया जो शनिवार के मुकाबले 0.5 डिग्री कम है।

दम घोंटने लगीं प्रदूषित हवाएं, एक्यूआई 244 पर बढ़ती खतरनाक गैसों से कानपुर वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। धूल-धुआं के कणों की संख्या तो बढ़ ही रही है कूड़ा आदि जलाने से अब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वातावरण में होने से लोग हांफ रहे हैं। यदि लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलीं तो प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा।

शुक्रवार को एक्यूआई 194, शनिवार को 135 और रविवार को 161 हो गया। वहीं, नेहरू नगर सेंटर पर रविवार शाम छह बजे एक्यूआई 244 पहुंच गया। पूर्वी हवाओं के कारण पहले प्रदूषण बढ़ा लेकिन अब पश्चिमी के कारण एक या दो दिन बाद फिर तेजी से एक्यूआई बढ़ा है। वातावरण में नमी अभी भी अधिक बनी हुई है। इससे धूल-धुएं के कण नीचे आ जाते हैं।