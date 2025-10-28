Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Montha changes weather in UP, heavy rain with strong winds will occur in these areas
UP Weather: यूपी में 'मोंथा' ने बदला मौसम, इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश

UP Weather: यूपी में 'मोंथा' ने बदला मौसम, इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश

संक्षेप: यूपी में ‘मोंथा’ तूफान का असर दिखाई देने लगा है। प्रदेश के 28 जिलों में दिन का पारा लुढ़क गया है। आगरा में तेज बारिश हुई है। आगरा के साथ ही इटावा में अक्तूबर में अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है।अगले कुछ दिनों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

Tue, 28 Oct 2025 09:31 PMYogesh Yadav लखनऊ प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेमौसम भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 28 जिलों में तापमान सामान्य से नीचे आ गया। आगरा (21.4°) और इटावा (20°) में अक्तूबर में सबसे कम अधिकतम तापमान के साथ सबसे ठण्डा दिन दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और उत्तरी-पूर्वी राजस्थान की ओर से आ रही ट्रफ लाइन के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है। इससे हल्की ठंड महसूस होने लगी है। हरदोई, आगरा, बहराइच, इटावा में 10 डिग्री तक की गिरावट अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सात जिलों के लिए बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। साथ ही 14 जिलों के लिए भारी वर्षा का यलो अलर्ट है। इसके अलावा 31 जिलों में गरज चमक के बीच बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

ये भी पढ़ें:परिवार का मर्डर करो या…; आत्माओं से परेशान एक बड़े नेता के रिश्तेदार ने जान दी

इन जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना

प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बलिया एवं आसपास के इलाकों में।

भारी बारिश की संभावना

चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।

बिजली गिरने की आशंका

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।UP Weather: यूपी में मोंथा ने बदला मौसम, इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ होगी भारी वारिश

28 जिलों में पारा सामान्य से नीचे आया

जिला अधिकतम न्यूनतम

हरदोई-अधिकतम 21, न्यूनतम 10

आगरा-अधिकतम 21.4, न्यूनतम 10.3

बहराइच-अधिकतम 21.6, न्यूनतम 9.3

इटावा-अधिकतम 20, न्यूनतम 9.2

फतेहगढ़-अधिकतम 22.5, न्यूनतम 8.4

लखनऊ-अधिकतम 25.4, न्यूनतम 6.0

बाराबंकी-अधिकतम 25, न्यूनतम 6.1

कानपुर शहर-अधिकतम 25.7, न्यूनतम 5.5

झांसी-अधिकतम 23.3, न्यूनतम 9.4

बस्ती-अधिकतम 28.0, न्यूनतम 5.3

सहारनपुर-अधिकतम 23.0, न्यूनतम 7.4