UP Weather: अगले 72 घंटे में पूरे यूपी में हो सकती है मानसून की वापसी, बारिश पर हुई ये भविष्यवाणी

उत्तर पूर्वी हवाएं चलने से बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। 26 सितम्बर को यूपी के पश्चिमी और पूर्वी संभाग में कहीं-कहीं बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 सितम्बर को कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।

UP Weather Update: दक्षिण पश्चिमी मानसून की यूपी से भी वापसी शुरू हो गई है। इटावा तक मानसून की वापसी हो चुकी है। 72 घंटों के अंदर पूरे प्रदेश से वापसी हो सकती है। मौसमी सिस्टम की उथल पुथल से गुरुवार को प्रदेश में यलो अलर्ट रहा लेकिन बारिश नहीं हुई। गुरुवार का दिन सीजन (सितंबर) का सबसे गर्म दिन रहा।

गुरुवार को कानपुर में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से 02.2 डिग्री अधिक है। नमी का प्रतिशत अधिक होने से उमस भी बढ़ गई है। यहां हीट इंडेक्स 58 तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से कम है। उत्तर पूर्वी हवाएं चलने से बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग में कहीं-कहीं बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 सितम्बर को कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के बारे में मौसम विज्ञानियों का पूर्वानुमान है कि आसमान साफ रहेगा। गरज के साथ छींटें पड़ने, हल्की बारिश होने और वज्रपात की संभावना है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेजी से गिर रहा है नदियों का जलस्तर गोरखपुर-बस्ती मंडल की तीनों प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। राप्ती, रोहिन के साथ सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई हैं। रोहिन गुरुवार की सुबह खतरे के निशान से 41 सेमी नीचे आ गई है।