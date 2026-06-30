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यूपी में मॉनसून आने की उलटी गिनती शुरू, इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा, यलो अलर्ट जारी

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में मॉनसून अगले 24 से 48 घंटों के भीतर दस्तक दे सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, लखनऊ समेत 40 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है। मानसून से अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी

यूपी में मॉनसून आने की उलटी गिनती शुरू, इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा, यलो अलर्ट जारी

UP Weather: यूपी में मॉनसून अगले 24 से 48 घंटों के भीतर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपर सक्रिय तीन मौसमीय तंत्रों के चलते पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, लखनऊ समेत 40 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून के सक्रिय होने के बाद अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून की उत्तरी शाखा गुजरात के सूरत, मध्य प्रदेश के इंदौर और मांडला तक पहुंच चुकी है। प्रदेश के ऊपर एक साथ तीन मौसमीय तंत्र सक्रिय हैं। पहला, मध्य मौसमी द्रोणी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैली हुई है। दूसरा, निम्न क्षोभमंडल में पूर्वी-पश्चिमी द्रोणी पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मणिपुर तक विस्तृत है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर निम्न क्षोभमंडल में एक मजबूत चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं को भारी वर्षा में बदल रहा है।

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अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर. गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की सबसे अधिक संभावना जताई गई है। इन जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के 40 जिलों में तेज हवा और बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, सोमवार को राजधानी लखनऊ में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि बहराइच के कर्तनियाघाट में 104.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड के आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेशभर में अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मानसून सक्रिय हो जाएगा और व्यापक बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

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आकाशीय बिजली गिरने से होमगार्ड की मौत

उधर, मिर्जापुर जिले में रविवार देर शाम तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से ड्रमंडगंज थाने में तैनात होमगार्ड जवान रामदुलारे की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के छह सदस्य झुलसकर घायल हो गए। घटना हलिया थाना क्षेत्र के मगरदा गांव में हुई, जहां बिजली सीधे उनके घर पर गिरी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पत्नी, बेटी, बहू समेत सभी छह घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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