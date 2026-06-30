यूपी में मॉनसून आने की उलटी गिनती शुरू, इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा, यलो अलर्ट जारी

यूपी में मॉनसून अगले 24 से 48 घंटों के भीतर दस्तक दे सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, लखनऊ समेत 40 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है। मानसून से अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी

UP Weather: यूपी में मॉनसून अगले 24 से 48 घंटों के भीतर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपर सक्रिय तीन मौसमीय तंत्रों के चलते पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, लखनऊ समेत 40 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून के सक्रिय होने के बाद अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून की उत्तरी शाखा गुजरात के सूरत, मध्य प्रदेश के इंदौर और मांडला तक पहुंच चुकी है। प्रदेश के ऊपर एक साथ तीन मौसमीय तंत्र सक्रिय हैं। पहला, मध्य मौसमी द्रोणी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैली हुई है। दूसरा, निम्न क्षोभमंडल में पूर्वी-पश्चिमी द्रोणी पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मणिपुर तक विस्तृत है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर निम्न क्षोभमंडल में एक मजबूत चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं को भारी वर्षा में बदल रहा है।

अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर. गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की सबसे अधिक संभावना जताई गई है। इन जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के 40 जिलों में तेज हवा और बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, सोमवार को राजधानी लखनऊ में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि बहराइच के कर्तनियाघाट में 104.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड के आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेशभर में अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मानसून सक्रिय हो जाएगा और व्यापक बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।