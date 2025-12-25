Hindustan Hindi News
UP Weather: मेरठ में रात सबसे ठंडी, अगले 3-4 दिनों तक कोहरा, सर्द हवाएं और कड़ाके की सर्दी

UP Weather: यूपी में ठंड का सितम जारी है। मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में दो से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। प्रदेश में सबसे ठंडी रात मेरठ में दर्ज हुई। 

Dec 25, 2025 09:13 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पहाड़ों से चल रही उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाओं ने रात के तापमान को गिरा दिया है और कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। बुधवार रात मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में दो से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। प्रदेश में सबसे ठंडी रात मेरठ में दर्ज हुई। मेरठ में पहली बार इस सीजन में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। अगले तीन-चार दिनों कोहरा, सर्द हवाएं कड़ाके की सर्दी का शिकंजा और कसने जा रहा है। 31 दिसंबर तक कुछ हिस्सों में बेहद घने कोहरे का दौर जारी रहेगा। हालांकि तेज हवाओं से कोहरा जल्द छंट सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन में गुरुवार को पहली बार दिन-रात के तापमान में एकसाथ बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बुधवार के सापेक्ष मेरठ में दिन-रात के तापमान में क्रमश: 5.1 एवं 5.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। मेरठ में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो प्रदेश में सबसे कम रहा। ऐसे में बुधवार की रात प्रदेश में सबसे ठंडी मेरठ में दर्ज की गई। मथुरा-वृंदावन में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सहारनुपर में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा जो मेरठ-सहारनपुर मंडल में सबसे कम रहा।

पशु-पक्षी भी बेहाल दिखे

पारा गिरने व ठंडी हवा के चलते सर्द हुए मौसम से लोगों के साथ पशु-पक्षी भी बेहाल दिखे। पहाड़ों पर हो रही बर्फवाऱी के प्रभाव से हो रही कड़ाके कि सर्दी व कोहरे से जनजीवन अस्त- व्यस्त हो गया है। सर्दी बढ़ने से लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। जबकि विपरीत मौसम देख बहुत कम संख्या में लोग मार्निंग वॉक पर निकलने की हिम्मत जुटा सके। जरूरी काम से घरों से निकले लोग ठिठुरते हुए गन्तव्य के लिए रवाना हुए। कोहरे के चलते हाई -वे व प्रमुख सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन लाइट जलाकर धीमी गति से निकलते दिखे, वहीं रेल गाड़ियों की रफ़्तार भी धीमी पड़ गई। कड़ाके कि सर्दी के बाद भी अधिकांश अलाव ठंडे रहने से लोग कूड़ा व कबाड़ जलाकर सर्दी से राहत का प्रयास करते दिखे।

