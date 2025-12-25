UP Weather: मेरठ में रात सबसे ठंडी, अगले 3-4 दिनों तक कोहरा, सर्द हवाएं और कड़ाके की सर्दी

संक्षेप: UP Weather: यूपी में ठंड का सितम जारी है। मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में दो से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। प्रदेश में सबसे ठंडी रात मेरठ में दर्ज हुई।

पहाड़ों से चल रही उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाओं ने रात के तापमान को गिरा दिया है और कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। बुधवार रात मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में दो से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। प्रदेश में सबसे ठंडी रात मेरठ में दर्ज हुई। मेरठ में पहली बार इस सीजन में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। अगले तीन-चार दिनों कोहरा, सर्द हवाएं कड़ाके की सर्दी का शिकंजा और कसने जा रहा है। 31 दिसंबर तक कुछ हिस्सों में बेहद घने कोहरे का दौर जारी रहेगा। हालांकि तेज हवाओं से कोहरा जल्द छंट सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन में गुरुवार को पहली बार दिन-रात के तापमान में एकसाथ बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बुधवार के सापेक्ष मेरठ में दिन-रात के तापमान में क्रमश: 5.1 एवं 5.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। मेरठ में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो प्रदेश में सबसे कम रहा। ऐसे में बुधवार की रात प्रदेश में सबसे ठंडी मेरठ में दर्ज की गई। मथुरा-वृंदावन में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सहारनुपर में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा जो मेरठ-सहारनपुर मंडल में सबसे कम रहा।