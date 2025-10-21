पटाखों की आतिशबाजी ने हवा में घोला जहर, मेरठ का AQI 400 पार पहुंचा, सांस लेने में मुश्किल

संक्षेप: मेरठ में दीवाली की रात जश्न के साथ आतिशबाजी हुई, लेकिन प्रतिबंधित पटाखों के कारण AQI 400 के पार पहुंचा। मंगलवार सुबह घनी धुंध ने लोगों की सांसें मुश्किल कर दी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो प्रशासन को शहर में चल रही निर्माण गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ सकती है।

दिवाली की रात शहर जश्न और आतिशबाजी से मेरठ जगमगा उठा, लेकिन उत्सव की रौनक ने प्रदूषण की चिंता भी बढ़ा दी। प्रतिबंधित पटाखों के खुला इस्तेमाल होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया, जिसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है। मंगलवार सुबह घनी धुंध ने लोगों को साँस लेने में मुश्किल में डाल दिया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गंभीर AQI स्तर स्वस्थ लोगों पर भी श्वसन संबंधी प्रभाव डाल सकता है और फेफड़े या हृदय रोग से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। हल्की शारीरिक गतिविधि के दौरान भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार, केवल हरे पटाखों की अनुमति थी, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पटाखे फोड़े गए। दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था और रविवार शाम तक 300 तक पहुँच गया। उत्सव के दौरान रात 8 बजे से लगभग 1 बजे तक पटाखों की गड़गड़ाहट के बीच AQI लगभग 405 तक पहुंच गया।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो प्रशासन को शहर में चल रही निर्माण गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ सकती है। नगर निगम ने धूल नियंत्रण के लिए सड़क पर पानी छिड़कने की टीम तैनात की है, बिल्डरों को निर्माण सामग्री ढकने की चेतावनी दी गई है और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है।