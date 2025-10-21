Hindustan Hindi News
UP Weather Meerut AQI crossed 400 due to bursting of firecrackers
पटाखों की आतिशबाजी ने हवा में घोला जहर, मेरठ का AQI 400 पार पहुंचा, सांस लेने में मुश्किल

संक्षेप: मेरठ में दीवाली की रात जश्न के साथ आतिशबाजी हुई, लेकिन प्रतिबंधित पटाखों के कारण AQI 400 के पार पहुंचा। मंगलवार सुबह घनी धुंध ने लोगों की सांसें मुश्किल कर दी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो प्रशासन को शहर में चल रही निर्माण गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ सकती है। 

Tue, 21 Oct 2025 07:56 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
दिवाली की रात शहर जश्न और आतिशबाजी से मेरठ जगमगा उठा, लेकिन उत्सव की रौनक ने प्रदूषण की चिंता भी बढ़ा दी। प्रतिबंधित पटाखों के खुला इस्तेमाल होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया, जिसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है। मंगलवार सुबह घनी धुंध ने लोगों को साँस लेने में मुश्किल में डाल दिया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गंभीर AQI स्तर स्वस्थ लोगों पर भी श्वसन संबंधी प्रभाव डाल सकता है और फेफड़े या हृदय रोग से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। हल्की शारीरिक गतिविधि के दौरान भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार, केवल हरे पटाखों की अनुमति थी, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पटाखे फोड़े गए। दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था और रविवार शाम तक 300 तक पहुँच गया। उत्सव के दौरान रात 8 बजे से लगभग 1 बजे तक पटाखों की गड़गड़ाहट के बीच AQI लगभग 405 तक पहुंच गया।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो प्रशासन को शहर में चल रही निर्माण गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ सकती है। नगर निगम ने धूल नियंत्रण के लिए सड़क पर पानी छिड़कने की टीम तैनात की है, बिल्डरों को निर्माण सामग्री ढकने की चेतावनी दी गई है और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है।

अतिरिक्त नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने कहा, “कर्मचारियों को निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव तेज़ करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।” मौसम की बात करें तो दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन बढ़ती आर्द्रता के कारण रातें ठंडी हो गई हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार, आने वाले सप्ताह में तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
