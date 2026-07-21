UP Rain: यूपी में मॉनसून के बिगड़े तेवर, मेरठ से मथुरा, गोरखपुर तक भारी बारिश का अलर्ट

UP Rain Alert : यूपी में मॉनसून के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। भारी बारिश का असर कई जिलों में आम जनजीवन पर दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 22 जुलाई को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया।

UP Rain Alert : मौसम के बदलते तेवरों के बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज यानी 21 जुलाई और कल यानी 22 जुलाई को यूपी के कई जिलों के लिए भारी बारिश, बादलों की गरज के साथ आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ने के बाद पिछले तीन-चार दिनों के दौरान मॉनसून की सक्रियता बढ़ी है। आज यानी 21 जुलाई को प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश, दक्षिणी भाग में बहुत भारी बारिश के साथ 22 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। इसके बाद 23 से 25 जुलाई के दौरान प्रदेश के लिए अभी कोई मौसम चेतावनी नहीं की गई है। हालांकि इस दौरान भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 26 जुलाई से एक बार फिर प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गौतमबुद्ध नगर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों (पूर्वी और पश्चिमी) में सक्रिय रहा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। दोनों क्षेत्रों में कहीं-कहीं बादलों की गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हुई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक लखनऊ और आसपास के इलाकों में सुबह आसमान में बादल पूरी तरह से छाए रहेंगे। बाद में ये इलाके सामान्यत: बादलों से घिरे रहेंगे और बारिश, गरज के साथ बौछारों के कुछ दौर होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 32 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।