UP Rain: यूपी में मॉनसून के बिगड़े तेवर, मेरठ से मथुरा, गोरखपुर तक भारी बारिश का अलर्ट
UP Rain Alert : यूपी में मॉनसून के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। भारी बारिश का असर कई जिलों में आम जनजीवन पर दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 22 जुलाई को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया।
UP Rain Alert : मौसम के बदलते तेवरों के बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज यानी 21 जुलाई और कल यानी 22 जुलाई को यूपी के कई जिलों के लिए भारी बारिश, बादलों की गरज के साथ आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ने के बाद पिछले तीन-चार दिनों के दौरान मॉनसून की सक्रियता बढ़ी है। आज यानी 21 जुलाई को प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश, दक्षिणी भाग में बहुत भारी बारिश के साथ 22 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। इसके बाद 23 से 25 जुलाई के दौरान प्रदेश के लिए अभी कोई मौसम चेतावनी नहीं की गई है। हालांकि इस दौरान भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 26 जुलाई से एक बार फिर प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गौतमबुद्ध नगर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों (पूर्वी और पश्चिमी) में सक्रिय रहा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। दोनों क्षेत्रों में कहीं-कहीं बादलों की गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हुई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक लखनऊ और आसपास के इलाकों में सुबह आसमान में बादल पूरी तरह से छाए रहेंगे। बाद में ये इलाके सामान्यत: बादलों से घिरे रहेंगे और बारिश, गरज के साथ बौछारों के कुछ दौर होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 32 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
लखनऊ में नौ साल का रिकॉर्ड टूटा
तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते लखनऊ का पारा सोमवार को 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। जुलाई में नौ साल बाद ऐसा हुआ है जब राजधानी का पारा इतना नीचे आया है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया था। अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड मौसम मुख्यालय के अनुसार इसके पहले जुलाई महीने में साल 2019 की पांच तारीख को दिन का पारा 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर हाल में बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र पूरी तरह कमजोर पड़ चुका है। इसके अलावा कुछ और मौसमी परिस्थितियां सक्रिय हुई हैं। ऐसे में पूरे यूपी में मॉनसून प्रचंड वेग में आ गया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें