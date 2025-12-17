Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup weather latest update imd alert dense fog temperature fall cold will increase eastern western uttar pradesh
UP Weather: यूपी के इस हिस्से में अगले चार दिन छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम का नया अलर्ट

UP Weather: यूपी के इस हिस्से में अगले चार दिन छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम का नया अलर्ट

संक्षेप:

मौसम विज्ञानियों के अनुसार एक बार फिर नया विक्षोभ आने की तैयारी में है। दिसंबर की शुरुआत से ही लगातार हल्के और सशक्त विक्षोभ आ रहे हैं। अब तक सात से अधिक विक्षोभ आ चुके हैं। अच्छी सर्दी के लिए यही विक्षोभ जिम्मेदार माने जाते हैं। संख्या ठीक रहने से माना जा रहा है कि इस बार सर्दी अच्छी होगी।

Dec 17, 2025 04:50 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर/ कानपुर
share Share
Follow Us on

UP Weather Update: उत्तरी पाकिस्तान के विक्षोभ का असर यूपी तक पड़ रहा है। मौसम का उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इस बीच पूर्वी यूपी में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। इस कारण तड़के घना कोहरा छा जा रहा है। मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी है कि अगले चार दिनों तक पूर्वी यूपी में घना कोहरा छाया रहेगा। बुधवार और गुरुवार को अत्यंत घना कोहरा रहेगा। जबकि शुक्रवार और शनिवार को कोहरे के घनत्व में कुछ कमी होगी। इस दौरान वाहन चालकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि बुधवार और गुरुवार को तड़के दृश्यता 50 मीटर से कम रहेगी। जबकि शुक्रवार और शनिवार को दृश्यता 200 मीटर से कम रहने की आशंका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलवार को गोरखपुर में दिन का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। इससे पहले सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक था।

पश्चिमी यूपी में भी बना रहेगा कोहरा

मौसम विज्ञानियों के अनुसार एक बार फिर नया विक्षोभ आने की तैयारी में है। दिसंबर की शुरुआत से ही लगातार हल्के और सशक्त विक्षोभ आ रहे हैं। अब तक सात से अधिक विक्षोभ आ चुके हैं। सीजन में अच्छी सर्दी के लिए यही विक्षोभ जिम्मेदार माने जाते हैं। संख्या ठीक रहने से माना जा रहा है कि इस बार सर्दी अच्छी होगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी में भी कोहरे का कहर फिलहाल बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोहरा लगातार बना रहेगा। कानपुर समेत आसपास के सभी जिले इससे प्रभावित रहेंगे। नए विक्षोभ की दस्तक से पहले तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद तापमान में गिरावट आनी शुरू होती है। 20 दिसंबर से अच्छी सर्दी पड़ने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अभी तेज बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी। इससे सर्दी का अहसास बढ़ेगा। आगे तापमान में गिरावट भी दर्ज हो सकती है। सुबह और शाम मध्यम से घना कोहरा बना रहेगा।

दिन भर चलीं बर्फीली हवाएं

कानपुर में बेहद घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। आईएमडी के अनुसार कानपुर एयरफोर्स स्टेशन चकेरी में दृश्यता शून्य और शहर में 40 मीटर रही। इससे विशेषकर सुबह और रात में स्थितियां बेहद प्रतिकूल रहीं। दिन का पारा सीजन (दिसंबर) का सबसे कम 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों तक ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभों का सिलसिला शुरू हो जाने से मौसम में तेजी से बदलाव शुरू हो गया है। अभी तक देश के अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में प्रभाव अधिक था लेकिन अब इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। प्रदेश में कोहरे का कहर पिछले 72 घंटों से बना हुआ है जो अगले 72 घंटों तक बना रहेगा।

कानपुर में देर रात और सुबह बेहद घना कोहरा रहा। खुले क्षेत्रों जैसे चकेरी, कैंट, नौबस्ता, बर्रा, कल्याणपुर, रावतपुर, सिविल लाइंस, जाजमऊ जैसे इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। आईएमडी के अनुसार कैंट स्थित एयर फोर्स वेदर स्टेशन में इसकी दृश्यता शून्य पर पहुंच गई। ऐसे में करीब में खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता है। शहर के बीच इसकी दृश्यता कहीं 30 तो कहीं 40 रही। कोहरा तब बेहद घना था जब हवा की रफ्तार बेहद तेज थी। दिन में इसकी गति 25-30 किमी प्रति घंटा हो गई। बर्फीली हवा के कारण इसने सर्दी बढ़ा दी। पहला अवसर था जब शहरियों ने दिन में सर्दी का अहसास किया। दिन में ही लोग मफलर व कैप आदि लगाए दिखे।

ये भी पढ़ें:UP में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर तगड़ा ऐक्शन, योगी ने संभाला मोर्चा
ये भी पढ़ें:यूपी में किसान खिले, बाजार में भी खुशहाली; इस एक वजह से सुधरने लगे आंकड़े
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Weather News Weather Forecast Today UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |