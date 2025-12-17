UP Weather: यूपी के इस हिस्से में अगले चार दिन छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम का नया अलर्ट

संक्षेप: मौसम विज्ञानियों के अनुसार एक बार फिर नया विक्षोभ आने की तैयारी में है। दिसंबर की शुरुआत से ही लगातार हल्के और सशक्त विक्षोभ आ रहे हैं। अब तक सात से अधिक विक्षोभ आ चुके हैं। अच्छी सर्दी के लिए यही विक्षोभ जिम्मेदार माने जाते हैं। संख्या ठीक रहने से माना जा रहा है कि इस बार सर्दी अच्छी होगी।

UP Weather Update: उत्तरी पाकिस्तान के विक्षोभ का असर यूपी तक पड़ रहा है। मौसम का उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इस बीच पूर्वी यूपी में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। इस कारण तड़के घना कोहरा छा जा रहा है। मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी है कि अगले चार दिनों तक पूर्वी यूपी में घना कोहरा छाया रहेगा। बुधवार और गुरुवार को अत्यंत घना कोहरा रहेगा। जबकि शुक्रवार और शनिवार को कोहरे के घनत्व में कुछ कमी होगी। इस दौरान वाहन चालकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि बुधवार और गुरुवार को तड़के दृश्यता 50 मीटर से कम रहेगी। जबकि शुक्रवार और शनिवार को दृश्यता 200 मीटर से कम रहने की आशंका है।

मंगलवार को गोरखपुर में दिन का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। इससे पहले सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक था।

पश्चिमी यूपी में भी बना रहेगा कोहरा मौसम विज्ञानियों के अनुसार एक बार फिर नया विक्षोभ आने की तैयारी में है। दिसंबर की शुरुआत से ही लगातार हल्के और सशक्त विक्षोभ आ रहे हैं। अब तक सात से अधिक विक्षोभ आ चुके हैं। सीजन में अच्छी सर्दी के लिए यही विक्षोभ जिम्मेदार माने जाते हैं। संख्या ठीक रहने से माना जा रहा है कि इस बार सर्दी अच्छी होगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी में भी कोहरे का कहर फिलहाल बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोहरा लगातार बना रहेगा। कानपुर समेत आसपास के सभी जिले इससे प्रभावित रहेंगे। नए विक्षोभ की दस्तक से पहले तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद तापमान में गिरावट आनी शुरू होती है। 20 दिसंबर से अच्छी सर्दी पड़ने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अभी तेज बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी। इससे सर्दी का अहसास बढ़ेगा। आगे तापमान में गिरावट भी दर्ज हो सकती है। सुबह और शाम मध्यम से घना कोहरा बना रहेगा।

दिन भर चलीं बर्फीली हवाएं कानपुर में बेहद घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। आईएमडी के अनुसार कानपुर एयरफोर्स स्टेशन चकेरी में दृश्यता शून्य और शहर में 40 मीटर रही। इससे विशेषकर सुबह और रात में स्थितियां बेहद प्रतिकूल रहीं। दिन का पारा सीजन (दिसंबर) का सबसे कम 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों तक ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभों का सिलसिला शुरू हो जाने से मौसम में तेजी से बदलाव शुरू हो गया है। अभी तक देश के अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में प्रभाव अधिक था लेकिन अब इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। प्रदेश में कोहरे का कहर पिछले 72 घंटों से बना हुआ है जो अगले 72 घंटों तक बना रहेगा।