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UP Rain: यूपी में मॉनसून फिर ऐक्टिव, 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर ऐक्टिव हो गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले दो से तीन दिनों में तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। अगले तीन दिनों के दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

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कल से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर मॉनसूनी गतिविधियों के ऐक्टिव होने की भविष्यवाणी करते हुए कहा बताया है कि मॉनसून ऐक्टिव होने से अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इस तरह से उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मॉनसूनी सक्रियता पर अपडेट जारी करते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ने के बाद मॉनसूनी द्रोणी के धीरे-धीरे उत्तरी दिशा में अपनी सामान्य स्थिति की ओर स्थानांतरण और निचले क्षोभ मंडल में प्रदेश के उत्तर मध्य भाग पर बने चक्रवाती परिसंचरण के साथ ही उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर संकेंद्रित गहन अवदाब के धीमी गति से उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 27 जुलाई को दोपहर बाद बालासोर और कैनिंग के बीच पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा तट को पार करने की संभावना के चलते उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मॉनसूनी प्रवाह सुदृढ़ होगा। इसके परिणाम स्वरूप मॉनसूनी सक्रियता बढ़ेगी। अगले तीन दिनों के दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

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इन जिलों में हो सकती है अच्छी बारिश

गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, सोनभद्र, बरेली, ज्योतिबाफुले नगर, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर, आजमगढ़, पीलीभीत, झांसी, कानपुर, वाराणसी और अयोध्या में बारिश होने की संभावना है। अयोध्या में बीते मंगलवार को मध्यम बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने 24.8 मिलीमीटर बारिश जिले के कुमारगंज में दर्ज की थी। जिससे तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद कुछ जगहों पर मामूली खंड वर्षा हुई जो तापमान घटाने में नाकाफी थी। बारिश न होने के कारण तापमान प्रतिदिन बढ़ते क्रम में है। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों तेज धूप ने लोगों को अलग परेशान कर रखा है। मॉनसून के मौसम में जेठ महीने जैसी धूप को देखकर लोग अचंभित हैं। गर्मी और उमस ने बेहाल कर रखा है। हालांकि रविवार शाम साथ बजे मौसम एकाएक बदलने लगा और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों से अच्छी बारिश न होने से किसान परेशान हैं। उन्हें लगता है कि इसी तरह तेज धूप रही तो उसके द्वारा लगाई गई धान की बेरन को नुकसान पहुंचेगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मॉनसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ रही है, जिससे सोमवार के बाद तीन दिन अच्छी बारिश की संभावना है।

मध्यम से भारी बारिश की संभावना

बंगाल की खाड़ी में बन रहा डिप्रेशन (अवदाब) और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव से मंगलवार से चक्रवाती सिस्टम बनेगा। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम जिले में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक रुक-रुक कर बारिश कराएगा।

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वहीं, रविवार को आसमान साफ रहने और तेज धूप से तापमान बढ़ा। गोरखपुर रविवार का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4.7 डिग्री अधिक 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते 24 घंटे में दिन के अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री का इज़ाफा दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का आंशिक असर पूर्वी यूपी पर मंगलवार से दिखेगा। इसके कारण 28 से 31 जुलाई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस वर्ष अब तक 325 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नया चक्रवाती सिस्टम जुलाई का बारिश कोटा पूरा कर देगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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