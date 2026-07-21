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यूपी का मौसम, 22 जुलाई: अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, फिर मॉनसून की मेहरबानी होगी कम

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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UP Weather Forecast: मौसम विभाग ने 22 जुलार्ठ को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद 23 से 25 जुलाई के दौरान प्रदेश के लिए अभी कोई मौसम चेतावनी नहीं की गई है। 26 जुलाई से फिर बारिश के आसार हैं।

यूपी का मौसम, 22 जुलाई: अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, फिर मॉनसून की मेहरबानी होगी कम

UP Weather, 22nd July 2026: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल भी भारी बारिश के आसार हैं। 22 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, बादलों की गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली की चेतावनी है। उम्मीद है कि इसके बाद 23 जुलाई से मॉनसून की मेहरबानी कम हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ने के बाद पिछले तीन-चार दिनों के दौरान मॉनसून की सक्रियता बढ़ी है। 22 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। इसके बाद 23 से 25 जुलाई के दौरान प्रदेश के लिए अभी कोई मौसम चेतावनी नहीं की गई है। 26 जुलाई से फिर बारिश के आसार हैं।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, झांसी, ललितपुर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

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बारिश से धान के किसानों में खुशी

मॉनसून की सक्रियता ने दो दिन में 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज करा दी। इस बारिश ने सबसे ज्यादा विशेषकर धान के किसानों को खुश कर दिया। कानपुर में जुलाई महीने में अब तक 271 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है। अब बुधवार से मानसून पर फिर ब्रेक लग जाएगा। जुलाई के महीने में कम से कम शहर में अच्छी बारिश दर्ज हो चुकी है। अब तक चार बारिश के बड़े स्पेल शहर ने देखे हैं। इसमें एक ही दिन में 99.8 मिमी बारिश सर्वाधिक रही है। सोमवार और मंगलवार को कुल 102 मिमी बारिश ने इसके बाद बड़ी राहत दी है। धूप खिलते ही उमस तो बढ़ गई लेकिन किसानों के लिए बारिश सोना बन कर आई।

रबी की फसल को भी मिलेगा लाभ

मौसम और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मानसून सक्रिय होने से खरीफ ही नहीं इसके बाद रबी की फसल को भी इससे लाभ मिलेगा। बारिश से विशेषकर धान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। किसान मानते हैं कि इस बारिश के बाद रोपाई का काम तेजी से हो सकेगा। अब सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंचाई के कारण फसलों की लागत बढ़ जाती है। वर्तमान में किसान सिंचाई से बच रहे थे। किसान मानते हैं कि जब बड़े फैलाव में बरसात होती है तो उससे पूरे क्षेत्र की फसल को लाभ मिल जाता है। धैर्य रखने वाले किसानों को अब धान की फसल अच्छी मिल सकती है। यही नहीं मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास और अरहर जैसी खरीफ फसलों को भी लाभ मिलेगा। यदि जलभराव ऐसी फसलों में होता है तो इससे जड़ों के सड़ने का खतरा हो जाता है। पर किसान पानी निकालकर खतरा टाल सकते हैं।

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25 जुलाई तक मॉनसून पर रहेगा ब्रेक

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कानपुर में बुधवार को हल्की बारिश की संभावना है। मॉनसून पर ब्रेक की स्थिति बनी रहेगी। 25 जुलाई तक मॉनसून की गतिविधियां लगभग न के बराबर रहेंगी। 26 जुलाई से पूर्वी यूपी और 27 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। फिलहाल मॉनसून की सक्रियता घट जाएगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि मॉनसून की गतिविधियां अब कमजोर पड़ेंगी। फिलहाल अच्छी बारिश हो चुकी है। किसानों के लिए राहत भरी खबर है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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