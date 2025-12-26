UP Weather: जेम स्ट्रीम नीचे आ रही, यूपी में 31 तक कोहरे और शीतलहर; 29 तक ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: गुरुवार को मेरठ, इटावा, बाराबंकी के बाद कानपुर की रात सबसे सर्द रही। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की सर्दी दिल, दिमाग के मरीजों पर भारी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कानपुर के चकेरी एयरफोर्स वेदर स्टेशन पर कोहरे की दृश्यता शून्य रही।

UP Weather Update: जेट स्ट्रीम नीचे आ रही है। धीरे-धीरे ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ेगी। घने कोहरे के कारण रात में फिर जनजीवन पर असर पड़ा। कानपुर में न्यूनतम पारा 7.4 से गिरकर 6.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गुरुवार को मेरठ, इटावा, बाराबंकी के बाद कानपुर की रात सबसे सर्द रही। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं, कड़ाके की सर्दी दिल, दिमाग के मरीजों पर भारी पड़ रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार कानपुर के चकेरी एयरफोर्स वेदर स्टेशन पर कोहरे की दृश्यता शून्य रही। यहां करीब खड़ा व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं, शहर के बीच में दृश्यता 20-30 मीटर के बीच रही। नगर के बीच में कोहरे की सघनता में कुछ कमी आई। रात का तापमान बुधवार के मुकाबले कम रहा। न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिर गया। पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से 2.7 डिग्री गिर गया। मेरठ की रात सबसे सर्द रही। यहां पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इटावा 4.8, बाराबंकी 6.2, कानपुर नगर 6.4 और हरदोई 7.0 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी रात के तापमान में और कमी हो सकती है।

तेज धूप के कारण नमी कम हो गई। न्यूनतम नमी 74 से 45 प्रतिशत पर पहुंच गई। अधिकतम नमी 97 प्रतिशत ही रही। इस कारण रात में कोहरे की स्थिति बनी रही। अधिकतम तापमान में बुधवार को तीन डिग्री की वृद्धि हुई। तापमान 18.1 से बढ़कर 21.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे लोगों को दिन में काफी राहत मिली। उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाएं चलती रहीं। औसत गति 2.1 किमी प्रति घंटा रही। इन तेज हवाओं का असर रात में दिखा। दिन में भी लोग तेज बर्फीली हवा के कारण बेपरवाह नहीं हो सके। जेट स्ट्रीम के नीचे आ जाने से बर्फीली हवा का अहसास बढ़ रहा है। अभी तक स्ट्रीम की ऊंचाई 13 किमी के करीब थी जो घटकर 12 किमी के नजदीक आ गई है। रफ्तार 220 नॉट के करीब पहुंच गई।