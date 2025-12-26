Hindustan Hindi News
UP Weather: जेम स्ट्रीम नीचे आ रही, यूपी में 31 तक कोहरे और शीतलहर; 29 तक ऑरेंज अलर्ट
UP Weather: जेम स्ट्रीम नीचे आ रही, यूपी में 31 तक कोहरे और शीतलहर; 29 तक ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप:

गुरुवार को मेरठ, इटावा, बाराबंकी के बाद कानपुर की रात सबसे सर्द रही। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की सर्दी दिल, दिमाग के मरीजों पर भारी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कानपुर के चकेरी एयरफोर्स वेदर स्टेशन पर कोहरे की दृश्यता शून्य रही।

Dec 26, 2025 12:11 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
UP Weather Update: जेट स्ट्रीम नीचे आ रही है। धीरे-धीरे ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ेगी। घने कोहरे के कारण रात में फिर जनजीवन पर असर पड़ा। कानपुर में न्यूनतम पारा 7.4 से गिरकर 6.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गुरुवार को मेरठ, इटावा, बाराबंकी के बाद कानपुर की रात सबसे सर्द रही। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं, कड़ाके की सर्दी दिल, दिमाग के मरीजों पर भारी पड़ रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार कानपुर के चकेरी एयरफोर्स वेदर स्टेशन पर कोहरे की दृश्यता शून्य रही। यहां करीब खड़ा व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं, शहर के बीच में दृश्यता 20-30 मीटर के बीच रही। नगर के बीच में कोहरे की सघनता में कुछ कमी आई। रात का तापमान बुधवार के मुकाबले कम रहा। न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिर गया। पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से 2.7 डिग्री गिर गया। मेरठ की रात सबसे सर्द रही। यहां पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इटावा 4.8, बाराबंकी 6.2, कानपुर नगर 6.4 और हरदोई 7.0 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी रात के तापमान में और कमी हो सकती है।

तेज धूप के कारण नमी कम हो गई। न्यूनतम नमी 74 से 45 प्रतिशत पर पहुंच गई। अधिकतम नमी 97 प्रतिशत ही रही। इस कारण रात में कोहरे की स्थिति बनी रही। अधिकतम तापमान में बुधवार को तीन डिग्री की वृद्धि हुई। तापमान 18.1 से बढ़कर 21.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे लोगों को दिन में काफी राहत मिली। उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाएं चलती रहीं। औसत गति 2.1 किमी प्रति घंटा रही। इन तेज हवाओं का असर रात में दिखा। दिन में भी लोग तेज बर्फीली हवा के कारण बेपरवाह नहीं हो सके। जेट स्ट्रीम के नीचे आ जाने से बर्फीली हवा का अहसास बढ़ रहा है। अभी तक स्ट्रीम की ऊंचाई 13 किमी के करीब थी जो घटकर 12 किमी के नजदीक आ गई है। रफ्तार 220 नॉट के करीब पहुंच गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार विक्षोभों की झड़ी लगातार लगी हुई है। इसका असर पहाड़ों से लेकर बिहार तक बना रहेगा। कानपुर में भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। 31 दिसंबर तक कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 28 तक यह ऑरेंज और फिर यलो अलर्ट रहेगा। रात का तापमान कम होने से गलन बढ़ेगी। आईएमडी ने कोहरे और शीतलहर को लेकर सावधान भी किया है। सुबह और शाम बाहर निकलने और वाहन चलाने आदि को लेकर सतर्क किया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अभी लगातार कोहरा बना रहेगा। शीतलहर भी जारी है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पाले से फसलों का बचाव करें। आईएमडी के अनुसार 31 दिसंबर तक शीतलहर और कोहरे काक अलर्ट जारी किया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
