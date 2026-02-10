UP Weather: यूपी में मौसम का डबल वार, दिन में धूप का टॉर्चर, शाम होते ही लौट रही सर्दी

Hindustan Hindi News
फाल्गुन की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। दूसरे सप्ताह में तेज धूप ने गर्मी का अहसास कराना शुरू कर दिया है। सोमवार को दिनभर खिली धूप से गर्मी से परेशान दिखे, हालांकि पूरब-पश्चिम और उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवाओं ने शाम के वक्त ठिठुरन बढ़ा दी।

Feb 10, 2026 08:49 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
फाल्गुन में मौसम ने करवट ली है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सूरज ने तपन बढ़ा दी। सोमवार को खिली धूप से शहरी किनारा करते दिखे। हालांकि पूरब-पश्चिम, उत्तर दिशाओं से चल रही सर्दीली हवाओं से शाम सहम उठी। अधिकतम पारा 29 डिर्गी दर्ज किया। गुजरे 10 सालों में गौर करें तो 9 फरवरी सबसे गर्म रहा।

सोमवार को झांसी का न्यूनतम टेंपरेचर 11 डिग्री पर टिका रहा। साल 2025 में इस तारीख को अधिकतम पारा 28 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि न्यूनतम 10.5 तक पहुंचा था। साल 2024 में 9 फरवरी को अधिकतम पारा 23 तो न्यूनतम 8 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि 23 में मौसम में गर्माहट थी। अधिकतम ताप 28 डिग्री तो न्यूनतम 8 उिग्री पहुां था। साल 2022 में भी मौसम सर्द था। न्यूनतम ताप 09 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके पहले और न बाद में कभी इतना ठंड़ा मौसम नहीं रहा। सोमवार सुबह सूर्योदय 6.55 बजे सूर्योदय हुआ। उस वक्त कड़ाके की सर्दी थी।

जाड़े की जकड़ने के बीच दिनचर्या शुरू हुआ। फिर घंटे-दर-घंटे आकाश साफ हुआ। पर, सर्दी का सरापा कम हुआ। 10.30 बजे खिली धूप ने लोगों को किनारा करने पर विवश किया। सूरज की तपिश घंटे-दर-घंटे बढ़ती गई। शाम 5 बजते ही मौसम तेजी से बिगड़ा। वहीं, 6.06 बजे सूर्यास्त सर्दी के तेवर कुछ तीखे दिखे। भरारी फार्म स्थित कृषि-मौसम इकाई के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में मध्यम बादल छाए रहेंगे। इसके बाद आकाश साफ हो जाएगा। इन दिनों में ताप बढ़ने की संभावना है।

अगले एक हफ्ते तक शुष्क रहेगा मौसम

मौमस विभाग की मानें तो पूर्वी यूपी के संभाग के तराई क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर घना से अत्यंत घना कोहरा रहने की संभावना है। जबकी शेष भाग के लिए कोई चेतावनी नहीं है। वहीं, 10 से 15 फरवरी तक समूचे यूपी मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

Jhansi News Weather UP Weather
