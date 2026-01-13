UP Weather: यूपी में बदली हवा की दिशा, इस इलाके में आज और कल शीतलहरी की चेतावनी

संक्षेप: प्रदेश के पांच शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। बरेली में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री रहा जो प्रदेश में सबसे कम है। मुजफ्फरनगर में 3.9 डिग्री, अलीगढ़ में 4.4 डिग्री, मेरठ में 4.5 डिग्री और आगरा में 4.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

यूपी में तीन चार दिन की राहत के बाद कड़ाड़े की ठंड लौट रही है। पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद सर्दी से लोग कांपने लगे हैं। सूबे के पश्चिमी हिस्से से इसकी शुरुआत सोमवार से हो गई। कई शहरों में 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान प्रदेश के पांच शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। बरेली में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री रहा जो प्रदेश में सबसे कम है। मुजफ्फरनगर में 3.9 डिग्री, अलीगढ़ में 4.4 डिग्री, मेरठ में 4.5 डिग्री और आगरा में 4.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी हो गई है। इसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और रुहेलखंड मंडल के जिलों में आज और कल रात शीतलहर चलने और पाला पड़ने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि तराई क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है जबकि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हल्का से मध्यम कोहरा रह सकता है। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा प्रदेश के कुल 15 शहरों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। आगरा में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह हरदोई में 5.0, अयोध्या में 5.0, शाहजहांपुर में 5.0, वाराणसी एयरपोर्ट क्षेत्र में 5.2, आजमगढ़ में 5.4, बहराइच में 5.6 और रायबरेली फुरसतगंज में रात का तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।