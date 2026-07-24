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UP Weather: यूपी में बारिश से बदले मौसम में उमस-गर्मी से राहत, अगले दो दिन बरसेंगे बादल

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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गर्मी और उमस के लिहाज से गुरुवार का दिन लोगों को राहत देने वाला रहा। सुबह से ही आसमान में बारिश घने काले बादल लदे खड़े रहे। दोपहर में चंद मिनटों के लिए हल्की बूंदा-बांदी भी हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम काफी सुहाना हो गया।

यूपी में दो दिन बारिश
यूपी में दो दिन बरसेंगे बादल

यूपी के कई इलाकों में गुरुवार देर रात हुई बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई। दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर, इंदिरानगर, हजरतगंज समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता 60 से 80 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई। यूपी के कई शहरों में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

गर्मी और उमस से मिली राहत

मानसून की सक्रियता से गुरुवार को भी झमाझम बारिश हुई। सुबह धूप निकली लेकिन बादल छाए रहे। सुबह नौ बजे कई शहरों के कुछ हिस्सों में बारिश हुई लेकिन दोपहर में मौसम साफ हो गया। शाम को फिर बादल घिर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जो रुक-रुक कर देर रात तक जारी रही। बारिश की वजह से दिन-रात के तापमान में कमी के साथ गर्मी और उमस से राहत मिली।

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गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि बुधवार को तापमान 33.4 सेल्सियस था। एक दिन में अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। बुधवार रात न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रही। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 29 जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना है।

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तीन-चार दिन रहेगा मौसम में उतार-चढ़ाव

मौसम विभाग के अनुसार मौसम में अगले तीन-चार दिन तक उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। तापमान में मामूली इजाफा होने के साथ ही दिन में धूप से गर्मी के साथ ही उमस का असर भी बढ़ सकता है। हालांकि कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं लेकिन इससे उमस पर खास असर नहीं आएगी। मौसम विभाग ने चार दिन बाद बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

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गुरुवार को भी पूरा दिन धूप-छांव की लुकाछिपी जारी रही। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से गर्मी और उमस ने काफी परेशान किया। शाम को आसमान में बादल घिर आए। बीते तीन दिन से तापमान में इजाफा हो रहा हैअसर उमस पर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि तीन दिन तक तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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