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UP Weather: पांच दिन वेस्ट यूपी में प्रचंड गर्मी और लू का अलर्ट, बांदा में सुबह सात बजे से तपिश ने छुड़ाए पसीने

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, मेरठ/बांदा
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दिनभर आसमान से बरसती आग से बुधवार को वेस्ट यूपी झुलस उठा। लगातार चौथे दिन मेरठ में अधिकतम तापमान ना केवल 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा बल्कि यह 44 डिग्री सेल्सियस के स्तर को छू गया।

UP Weather: पांच दिन वेस्ट यूपी में प्रचंड गर्मी और लू का अलर्ट, बांदा में सुबह सात बजे से तपिश ने छुड़ाए पसीने

दिनभर आसमान से बरसती आग से बुधवार को वेस्ट यूपी झुलस उठा। लगातार चौथे दिन मेरठ में अधिकतम तापमान ना केवल 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा बल्कि यह 44 डिग्री सेल्सियस के स्तर को छू गया। इससे बुधवार सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। दिनभर भीषण लू और अत्यधिक गर्मी से सड़कों पर निकलने में मुश्किल हुई।

हालांकि मौसम के इस मिजाज से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। पांच दिनों तक वेस्ट यूपी में प्रचंड गर्मी और लू का यह दौर इसी तरह से जारी रह सकता है। आगामी दिनों में तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस को पार करने की आशंका है। मेरठ के 75 वर्षों के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक तापमाान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है।

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लू की मार और बढ़ेगी

मेरठ में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस होने से आद्रता के स्तर में व्यापक गिरावट हुई है। बुधवार को मेरठ में अधिकतम आद्रता 25 रिकॉर्ड हुई। इससे दिन में शुष्क और गर्म उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। हवा में आद्रता नहीं होने से बादल बनने जैसी गतिविधियां भी नहीं हेा रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं।

बांदा में सूरज का रौद्र रूप, 48 डिग्री ने झुलसाया

बांदा जनपद इस समय भीषण गर्मी व लू की चपेट में है। बुधवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म रहा। सूरज की की गर्मी ने थर्ड डिग्री टार्चर किया। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी बांदा पूरे देश में सबसे ज्यादा तपा। अधिकतम तापमान 48 व न्यूनतम 30.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रात में भी लू ने पीछा नहीं छोड़ा। घर के बाहर लोगों को गर्म हवा का सामना करना पड़ा। जबकि अंदर तपती दीवारें बेचैन करती रहीं।

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तीन दिनों से 48 डिग्री पारे में लोग थर्ड डिग्री टार्चर हो रहे हैं। बुधवार को भी तपिश से किसी तरह की राहत नजर नहीं आई। सुबह सात बजे के बाद अंगारे बरसने लगे और सूरज की किरणों से धरती भट्टी की तरह धधकती रही। दस बजे के बाद शहर व ग्रामीण इलाकों में लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में कैद हो गई। दोपहर में सात किमी की गति से पश्चिमी गर्म हवाएं चलीं । कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ.दिनेश शाह ने बताया राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाएं इतना ज्यादा गर्मी पैदा कर रही हैं। वहीं डीएम अमित आसेरी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित कर कहा सभी ग्राम पंचायतों में कूलिंग सेंटर स्थापित किए जाएं।

लू से सात लोगों की हालत बिगड़ी, कराया भर्ती

नरैनी। बुधवार को तेज धूप में सात लोगों की हालत बिगड़ गई। इन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉ. विकास यादव ने बताया कि लू से पीड़ित सात लोग अस्पताल में इलाज कराने आ चुके हैं। सभी को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

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रेलवे स्टेशन और रोडवेज अड्डों पर पसरा सन्नाटा

भीषण गर्मी और लू के चलते रेलवे स्टेशनों और रोडवेज बस अड्डों पर भी सन्नाटा पसरने लगा है। दोपहर में यात्रियों की संख्या घटने लगी है। अब सुबह और शाम को ही यात्री बस अड्डों पर पहुंच रहे हैं। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि गर्मी और लू के चलते यात्रियों की संख्या में करीब 20 फीसदी तक की कमी आ गई है। इससे रोडवेज को घाटा उठाना पड़ रहा है। रेलवे का भी यही हाल है। यहां भी 10 फीसदी तक यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का असर रेल और रोडवेज यात्रियों पर भी पड़ने लगा है। भैसाली बस अड्डे से संचालित भैसाली डिपो और मेरठ डिपो की बसों में यात्रियों की संख्या कम होने लगी है। यही हाल सोहराबगेट डिपो का भी है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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