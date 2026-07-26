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UP Weather: यूपी में फिर ऐक्टिव होगा मॉनसून, कल से भारी बारिश, वज्रपात के आसार

By Ajay Singh
संवाददाता, कानपुर/ मेरठ
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मौसम विज्ञानियों का कहना है कि जुलाई में अच्छी बारिश के बाद अब अगस्त में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। कम से कम पहले दो हफ्ते मॉनसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। परिस्थितियां लगातार अनुकूल हो रही हैं। पूर्वी हवाओं का जोर अभी कम नहीं होगा, जिससे नमी लगातार आती रहेगी।

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यूपी में फिर ऐक्टिव होगा मॉनसून, कल से भारी बारिश, वज्रपात के आसार

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है। 27 जुलाई से मॉनसून दोबारा ऐक्टिव हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। बादल गरजने के साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार और सोमवार को छिटपुट गतिविधियों के बाद मंगलवार से मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। 27 जुलाई को जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। जबकि 28 जुलाई को पूर्वी यूपी के सभी स्थानों पर और पश्चिमी यूपी के अनेक स्थानों पर बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है।

26 जुलाई को प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। 27 जुलाई से मौसम के तेवर बदलते दिखेंगे। कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। इससे लोगों को उमस से राहत मिलने के साथ ही खेती-किसानी को भी फायदा पहुंचेगा।

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अगस्त में भी अच्छी बारिश के आसार

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई में अच्छी बारिश के बाद अब अगस्त में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। कम से कम पहले दो सप्ताह मॉनसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि परिस्थितियां लगातार अनुकूल हो रही हैं। पूर्वी हवाओं का जोर अभी कम नहीं होगा, जिससे नमी लगातार आती रहेगी।

लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक लखनऊ में सुबह सामान्यत: बादल छाए रहेंगे जो बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने में बदल जाएंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 35 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

कानपुर में शनिवार को हुई तेज बारिश

मॉनसून की मिश्रित गतिविधियों से पूर्वानुमान के विपरीत शहर में शनिवार को तेज बारिश हुई। सुबह से कई बार फुहारें पड़ीं लेकिन शाम को इसने रफ्तार पकड़ ली। इसने उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार और सोमवार को छिटपुट इसी तरह की गतिविधियां संभव है। इसके बाद मानसून पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह में माना जा रहा था कि मॉनसून की गतिविधियां देश के पूर्वी हिस्से में काफी कमजोर हो जाएंगी। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी में अचानक बने कम दबाव के क्षेत्र, यूपी के ऊपरी हिस्से में बने विक्षोभ, कानपुर के करीब से गुजरने वाली मानसून की ट्रफ लाइन ने अचानक मौसम बदल दिया। कानपुर और आसपास अच्छी बारिश हुई।

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दिन में बारिश के बाद शाम को घने बादल छा गए। बादल इतने घने थे कि दिन में ही रात हो गई। लाइटें जला ली गईं। रास्तों में वाहन बिना लाइट के नहीं चल पा रहे थे। करीब 25-30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं। इसके बाद तेज बारिश हुई। करीब 10 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे मौसम बदल गया। बदली और धूप का दौर दिन भर जारी रहा। इससे अधिकतम तापमान पर कोई खास बदलाव नहीं पड़ा।

मेरठ में भी हुई भारी बारिश

शनिवार दोपहर को मेरठ के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। दो घंटे तक हुई इस बारिश से पानी भर गया। मौसम के इस बादल से शनिवार को दिन-रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। जुलाई बीतने से पहले ही मेरठ में बारिश का आंकड़ा 491.7 मिमी तक पहुंच गया है। 28 जुलाई से मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। इससे जुलाई महीने में मेरठ में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की जा सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मेरठ में दिन-रात के तापमान क्रमश: 31.8 एवं 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए। शुक्रवार के सापेक्ष दिन के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि रात में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। इससे दिन में तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम जबकि रात का 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। शनिवार सुबह तक मेरठ में 11 जबकि शाम 5.30 बजे तक 33.9 मिमी बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार 28-31 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश के आसार से यह माह नए रिकॉर्ड बनाकर विदा हो सकता है। वहीं, बारिश से जगह-जगह जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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