UP Weather: तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी और चढ़ा पारा, इन शहरों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने गर्मी का अलर्ट जारी किया है।

25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने गर्मी का अलर्ट जारी किया है। दिन की शुरुआत हल्की ठंड से होगी, लेकिन दोपहर में धूप खिली रहेगी। दिन की तेज धूप से शाम में भी गर्मी बढ़ेगी। हालांकि अभी भी सुबह और रात में हल्की ठंड सता रही है। मौसम का ये उतार-चढ़ाव तेजी से जारी है। वहीं, तापमान में भी दिन और रात में 15 डिग्री का अंतर आ रहा है।

मेरठ में 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लखनऊ में भी अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि प्रयागराज में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस होगी, लेकिन धूप के कारण दिन थोड़ा गर्म रह सकता है। मेरठ और प्रयागराज में आर्द्रता 60 प्रतिशत तक और लखनऊ में लगभग 50 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मौसम साफ है, लेकिन सुबह और रात की ठंड को नज़रअंदाज़ न करें। हल्का जैकेट या स्वेटर पहनना अच्छा रहेगा। दोपहर में धूप तेज़ हो सकती है, इसलिए धूप का चश्मा पहनना और पर्याप्त पानी पीना ज़रूरी है। तापमान और नमी में मामूली बदलाव से कभी-कभी सर्दी या एलर्जी हो सकती है, इसलिए अपने खान-पान का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें। बाहर निकलते समय मौसम के लिए तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है।

फरवरी के अंत तक, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिससे धूप में थोड़ी गर्मी महसूस होगी। सुबह और शाम ठंडी रहेंगी। अभी लू या भीषण गर्मी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन मार्च की शुरुआत तक दिन गर्म हो सकते हैं। फिलहाल मौसम सुहावना और आनंददायक है।