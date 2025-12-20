Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड, अगले दो दिन घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड, अगले दो दिन घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

संक्षेप:

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं घना से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है। लखनऊ और आसपास देर रात और सुबह के समय घना से अत्यंत घना कोहरा और शीत दिवस होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 16 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

Dec 20, 2025 11:37 pm IST
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में शनिवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। कई स्थानों पर विजिबिलिटी सिर्फ 10 से 100 मीटर तक सिमट गई। पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कहीं-कहीं शीत से अत्यंत शीत दिवस दर्ज किया गया। लोग धूप के लिए तरसते नजर आए। कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ने वाला है। अगले दो दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम हैं। इस दौरान प्रदेश शीतलहर का असर बढ़ने के साथ ही घने से अत्यंत घना कोहरा छाया रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार 21 सिदम्बर को पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं घना से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है। लखनऊ और आसपास देर रात और सुबह के समय घना से अत्यंत घना कोहरा और शीत दिवस होने की संभावना है। बाद में आसमान मुख्यत:साफ रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 16 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

पूर्वांचल में नहीं खिली धूप, उड़ानें और ट्रेनें प्रभावित

पूर्वांचल में शनिवार को भी ठंड, कोहरा और गलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। दिनभर धूप न निकलने से लोग बाहर कम निकले। दो दर्जन से अधिक ट्रेनें और आधा दर्जन हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा। बनारस में अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री कम 17.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह हल्का कोहरा रहा। दोपहर में तेज पछुआ हवा के कारण गलन बढ़ गई। कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर भी दिखा। बाबतपुर एयरपोर्ट से आने-जाने वाली छह उड़ानें रद्द रहीं और दर्जनभर विमान देरी से पहुंचे। कई प्रमुख ट्रेनें तीन से 11 घंटे तक विलंबित रहीं।

उधर, सोनभद्र में सुबह सात बजे तक कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 9.4 और अधिकतम 18.4 डिग्री रहा। बलिया में कोहरा जल्दी छटा, लेकिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और गलन बनी रही। गाजीपुर में लगातार दूसरे दिन धूप नहीं निकली, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। मऊ और आजमगढ़ में सुबह देर तक कोहरा और दिनभर धुंध छाई रही। मिर्जापुर, जौनपुर और चंदौली में भी पूरे दिन ठंड का असर रहा। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

अयोध्या-दिल्ली की फ्लाइट रद्द

खराब मौसम के चलते दिल्ली से अयोध्या आने वाली उड़ान शनिवार को रद्द कर दी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों को इसकी सूचना पहले से भेज दी गई थी । वहीं दूसरी ओर खराब मौसम के चलते ही चार उड़ाने विलंबित रही। इसमें स्पाइसजेट की अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट,मुंबई से आने वाली फ्लाइट के अलावा दिल्ली से आने वाली फ्लाइट भी देरी से आई और गई।

