UP Weather: यूपी में बढ़ी ठंड, कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट; हरदोई में 9 डिग्री तक लुढ़का पारा
UP Weather: यूपी में ठंड और घने कोहरे का सिलसिला शुरू हो गया है। कई जिलों में सुबह-सुबह घना कोहरा छा जा रहा है। वहीं रात को ठिठुरन बढ़ी है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। प्रदेश में सबसे कम तापमान हरदोई में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में नवंबर की विदाई के साथ ही सर्दी ने जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी है। कई जिलों में सुबह-सुबह घना कोहरा छा जा रहा है। वहीं रात को ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार यानी 28 नवंबर को प्रदेश में सबसे कम तापमान हरदोई में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस बांदा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम विजिबिलिटी (न्यूनतम दृश्यता) 50 मीटर बरेली एयरफोर्स में दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार शु्क्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में दिन और रात के तापमानों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस से प्लस 2 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन हुआ। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया।
आगरा में दिन का पारा भी तीन डिग्री गिरा
वहीं, ताजनगरी आगरा में अब सर्दी भरे दिन और रात की आमद हो गई है। शनिवार को अधिकतम तापमान भी शुक्रवार की अपेक्षा तीन डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इससे बंद स्थानों में गलन का एहसास होने लगा है। देर शाम खुले में निकलने पर यह अधिक महसूस हो रहा है। कई दिनों से अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा था। लेकिन शनिवार को यह करीब चार डिग्री लुढ़ककर 24.8 डिग्री सेल्सियस रह गया। इस तरह 3.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी अब सामान्य से 1.0 डिग्री कम होकर 11.5 डिग्री रिकार्ड किया गया।
घरों में पंखे चलने बंद
दोनों तापमान में गिरावट के कारण अब गलन का एहसास होने लगा है। रात में एसी और पंखे चलना बंद हो गए हैं। सिर्फ कार्यालयों में दिन के समय एसी और पंखों का इस्तेमाल हो रहा है। शाम खुले में निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिसंबर तक दिन के तापमान में करीब दो डिग्री और रात के तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
रैन बसेरों में बढ़ेंगे इंतजाम
सर्दी बढ़ने के साथ ही शीतलहर की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर निगम ने निराश्रितों और जरूरतमंदों को ठंड से बचाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर के रैन बसेरों में ठहरने की क्षमता बढ़ाने के साथ जरूरी सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप चल रही तैयारियों की हकीकत परखने के लिए शनिवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार ने तीन रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लक्ष्मण मेला मैदान, जियामऊ और एल्डिको स्थित रैन बसेरों में चल रहे कार्यों को देखा और अधिकारियों को तय समयसीमा में सभी व्यवस्थाएं पूरी करने की हिदायत दी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें