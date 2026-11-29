UP Weather: यूपी में ठंड और घने कोहरे का सिलसिला शुरू हो गया है। कई जिलों में सुबह-सुबह घना कोहरा छा जा रहा है। वहीं रात को ठिठुरन बढ़ी है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। प्रदेश में सबसे कम तापमान हरदोई में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में नवंबर की विदाई के साथ ही सर्दी ने जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी है। कई जिलों में सुबह-सुबह घना कोहरा छा जा रहा है। वहीं रात को ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार यानी 28 नवंबर को प्रदेश में सबसे कम तापमान हरदोई में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस बांदा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम विजिबिलिटी (न्यूनतम दृश्यता) 50 मीटर बरेली एयरफोर्स में दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार शु्क्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में दिन और रात के तापमानों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस से प्लस 2 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन हुआ। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया।

आगरा में दिन का पारा भी तीन डिग्री गिरा वहीं, ताजनगरी आगरा में अब सर्दी भरे दिन और रात की आमद हो गई है। शनिवार को अधिकतम तापमान भी शुक्रवार की अपेक्षा तीन डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इससे बंद स्थानों में गलन का एहसास होने लगा है। देर शाम खुले में निकलने पर यह अधिक महसूस हो रहा है। कई दिनों से अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा था। लेकिन शनिवार को यह करीब चार डिग्री लुढ़ककर 24.8 डिग्री सेल्सियस रह गया। इस तरह 3.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी अब सामान्य से 1.0 डिग्री कम होकर 11.5 डिग्री रिकार्ड किया गया।

घरों में पंखे चलने बंद दोनों तापमान में गिरावट के कारण अब गलन का एहसास होने लगा है। रात में एसी और पंखे चलना बंद हो गए हैं। सिर्फ कार्यालयों में दिन के समय एसी और पंखों का इस्तेमाल हो रहा है। शाम खुले में निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिसंबर तक दिन के तापमान में करीब दो डिग्री और रात के तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।