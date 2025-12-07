UP Weather: शीतलहर ने जकड़ा यूपी, इस शहर में सबसे अधिक सर्दी; मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी

संक्षेप: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में भले ही मामूली उतार-चढ़ाव बना रहे लेकिन सर्दी में कोई खास कमी नहीं आएगी। कभी दिन तो कभी रात में सर्दी बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ अभी तक हल्के बने हुए हैं। यदि कोई विक्षोभ सशक्त आता है तो इससे सर्दी बढ़ जाएगी।

UP Weather Update: शीतलहर ने उत्तर प्रदेश को जकड़ लिया है। कानपुर की रात प्रदेश में फिर सबसे सर्द रही। न्यूनतम तापमान 05 डिग्री रहा जो सामान्य से लगभग इतना ही कम है। मौसम विभाग के अनुसार हल्के बादलों के कारण रात का पारा कुछ बढ़ सकता है लेकिन सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। लगातार चल रहीं उत्तर पश्चिमी हवाएं और बीच-बीच दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण रात-दिन सर्दी बनी हुई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है। कानपुर नवंबर के बाद दिसंबर में भी सबसे सर्द रहा है। दिसंबर माह में लगातार कानपुर में रात का पारा सबसे कम चल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कानपुर का न्यूनतम पारा 4.2 डिग्री से बढ़कर 05.0 डिग्री हो गया जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान काफी कम रहा। इटावा का न्यूनतम पारा 05.6, मुजफ्फरनगर 05.8, बाराबंकी व अयोध्या 6.0 डिग्री रहा। हल्के बादलों की आवाजाही के चलते रात के तापमान में उछाल आना तय है। अधिकतम तापमान 23.6 से बढ़कर 24.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह भी सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। सायंकाल बादलों की आवाजाही शुरू हो जाने से दिन के तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन इससे रात के तापमान में वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। हवा की रफ्तार में भी कमी आई है।

सर्दी में खास कमी नहीं आएगी मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में भले ही मामूली उतार-चढ़ाव बना रहे लेकिन सर्दी में कोई खास कमी नहीं आएगी। कभी दिन तो कभी रात में सर्दी बढ़ जाएगी। उत्तर पश्चिमी हवा का जोर अभी तक बना हुआ है। बर्फीली हवाएं आने से ठिठुरन बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ अभी तक हल्के बने हुए हैं। यदि कोई विक्षोभ सशक्त आता है तो इससे सर्दी बढ़ जाएगी।