UP Weather: यूपी के 27 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

यूपी में मौसम के बदले मिजाज ने मार्च के महीने में ठंड की याद दिला दी है। बुधवार देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला शुक्रवार तक रुक-रुक कर जारी रहा। आंधी-बारिश के कारण दस लोगों की मौत भी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई जिलो में बारिश की संभावना है।

UP Weather: यूपी में मौसम के बदले मिजाज ने मार्च के महीने में ठंड की याद दिला दी है। बुधवार देर रात से गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला शुक्रवार तक रुक-रुक कर जारी रहा। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के कई जिलों में आंधी-बारिश ने कहर बरपाया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने और दीवार गिरने से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से झुलस गए। मौसम विभाग की मानें तो आज भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते ज्यादातर जिलों में तापमान नीचे आ गया। आगरा में कानपुर और आगरा के अधिकतम तापमान में 12.2 डिग्री की रिकॉर्ड गिरावट आई। यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री पर सिमट गया। लखनऊ में अधिकतम पारा सामान्य से 10.3 डिग्री नीचे गिरकर 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां 18 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। मेरठ में पारा सामान्य से 11 डिग्री नीचे लुढ़का, यहां 16.6 मिमी बारिश हुई। बहराइच में 15 और बहराइच में 18 मिमी बारिश हुई।

कानपुर-अलीगढ़ समेत इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र-लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि इस मौसम का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड में बने रहने की संभावना है और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। राज्य के फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और इटावा समेत 27 जिलों में मूसलाधार बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि मौजूदा मौसम से अगले दो दिनों में तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।

इन जिलों में यलो अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार 22 मार्च को आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और आसपास के जिलों में मेघगर्जन की संभावना है। यहां यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में चलेंगी झोंकेदार हवा देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।