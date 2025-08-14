UP Weather: यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी

UP Rain: यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।

UP Rain: यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अनुसार, गुरुवार को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अलग-अलग जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहा हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र है। इसके साथ ही, हिमालय की तलहटी से गुजर रही मानसून की ट्रफ लाइन और उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण भी बारिश को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में अगले 48 घंटों तक बारिश का सिलसिला रुक-रुक कर जारी रहने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग की ओर से बुधवार की शाम को भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी हुआ। इसके कुछ देर बाद ही लखनऊ,कानपुर समेत कई जिलों में बूंदाबांदी शुरू हुई। लखनऊ में रात 10 बजे के आसपास ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर की बारिश में इन्दिरा नगर, गोमती नगर, अलीगंज समेत कई इलाकों में जलभराव शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल मौसमी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है।

भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर एवं आसपास के इलाकों में।

भारी बारिश होने की संभावना लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में ।