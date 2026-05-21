UP Weather: यूपी में हीटवेव-लू और गर्मी ने छुड़ाए पसीने, इन पांच कारणों से बढ़ रहा तापमान
यूपी का बांदा देश का सबसे गर्म शहर माना जा रहा है। वहीं, अन्य शहरों के इतिहास में गर्म दिन रिकार्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई शहरों में रातें भी झुलसा रही हैं। प्रभारी-कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के मौसम एवं कृषि वैज्ञानिक, डॉ. आरएस चौहान ने मुख्य कारण बताए।
उत्तर क्षेत्र में आग उगलती गर्मी, बेहद गर्म हवाएं चलने, तापमान में उछाल के तमाम कारण हैं। लेकिन, प्रमुख रूप से पांच बड़े कारण माने जा रहे हैं। इनमें कुछ पर्यावरणीय हैं तो कुछ मानव जनित दिक्कतें भी हैं। इन सभी के कारण ही लगातार और लंबी हीटवेव का सामना करना पड़ रहा है। इस सीजन फिलहाल 6 से 8 हीटवेव वाले दिनों का अनुमान है। जबकि मई 2024 में लगभग पूरे महीने हीटवेव चली थी।
इसी साल यूपी का बांदा देश का सबसे गर्म शहर माना जा रहा है। वहीं, अन्य शहरों के इतिहास में गर्म दिन रिकार्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई शहरों में रातें भी झुलसा रही हैं। प्रभारी-कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के मौसम एवं कृषि वैज्ञानिक, डॉ. आरएस चौहान ने मुख्य कारण बताए।
प्रमुख कारण
1. कमजोर विक्षोभ- उत्तर भारत में अप्रैल-मई में पश्चिमी विक्षोभ बादल, बारिश और ठंडी हवाएं लेकर आते हैं। इस बार इनके बीच लंबे ब्रेक रहे हैं। इससे लगातार धूप और गर्म हवाएं बनी रही हैं। मौसम विभाग ने भी फरवरी-मार्च से उत्तर पश्चिम में सामान्य से 3- 5 डिग्री अधिक तापमान की आशंका जताई थी।
2. शुष्क हवाएं- इस समय पाकिस्तान के साथ राजस्थान की ओर से आने वाली बेहद गर्म और सूखी हवाएं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरिया और पंजाब तक फैल रही हैं। इसके साथ मिट्टी में नमी कम होने के कारण जमीन जल्दी गर्म हो रही है। इसी से तापमान 47 डिग्री पहुंच रहा है।
3. जलवायु- कई सालों से औसत तापमान बढ़ रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों की मानें तो हीटवेव अब पहले से अधिक लंबी, तीव्र, ज्यादा बार हो रही है। इस बार भी छह से सात दिनों तक हीटवेव चलने का अनुमान है। तीन दिन झेल चुके हैं। अब चार से पांच दिन और शेष हैं। बाद में राहत की उम्मीद है।
4. समुद्री तापमान- प्रशांत महासागर में एलनीनो जैसी स्थितियां बनने पर गर्मी बढ़ सकती है। इसके प्रभाव से मानसून भी कमजोर पड़ सकता है। इस समय इसका भी असर देखा जा रहा है। मौसम संबंधी कुछ रिपोर्ट्स में इसी सीजन के लिए चिंता जताई गई हैं। मानसून की रफ्तार गड़बड़ाई तो बारिश प्रभावित होगी।
5. हीट आईलैंड- गर्मी बढ़ने का यह सबसे बड़ा और मानवीय कारण माना जा रहा है। दिल्ली, आगरा, नोएडा जैसे शहरों में कंक्रीट के जंगल खड़े करना, ट्रैफिक की अधिकता, एसी से निकलने वाली गर्म हवा के साथ हरियाली की कमी से पारा लगातार बढ़ रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें