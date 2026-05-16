UP Weather: यूपी में फिर हीट वेव, 18-19 मई को ऑरेंज अलर्ट; जानें कब आएगा मानसून

29 अप्रैल के बाद 13 मई को अधिकतम तापमान कानपुर में 40 डिग्री पहुंचा था। इसके 48 घंटों के बाद शनिवार को फिर तापमान 40 डिग्री हो गया। बुंदेलखंड समेत यूपी के दक्षिणी जिले सर्वाधिक प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार 22 तक तापमान 42-46 डिग्री या इससे अधिक जाने की संभावना है।

UP Weather : उत्तर प्रदेश में हीट वेव एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। बुंदेलखंड में फिर हीट डोम बनने लगा है। यहां हीट वेव के दूसरे ही दिन अधिकतम पारा 44.8 डिग्री तक चला गया। तेज लू के साथ धूप ने झुलसाना शुरू कर दिया है। कानपुर में भी पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 मई को हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। कानपुर में तापमान 44 डिग्री तक जाने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून की टाइमलाइन जारी कर दी। कानपुर में मानसून 20 से 25 जून के बीच प्रवेश करेगा। यही तिथि उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रवेश को लेकर है।

29 अप्रैल के बाद 13 मई को अधिकतम तापमान कानपुर में 40 डिग्री पहुंचा था। इसके 48 घंटों के बाद शनिवार को फिर तापमान 40 डिग्री हो गया। शुष्क गर्मी का यह दौर लंबा चलने की संभावना है। बुंदेलखंड समेत प्रदेश के दक्षिणी जिले सर्वाधिक प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार 22 तक तापमान 42-46 डिग्री या इससे अधिक जाने की संभावना है। हीट वेव की शुरुआत गुरुवार से हुई है। पहले ही दिन से बुंदेलखंड और आसपास हीट डोम बनने लगा है। यहां सभी जिलों के तापमान 40 डिग्री को पार कर चुके हैं। शनिवार को बांदा 44.8, झांसी 44.1, प्रयागराज 44 डिग्री पहुंच गया।

हीट डोम वाले क्षेत्रों में 18 से 19 मई तक पारा 44-46 डिग्री भी जा सकता है। रात के तापमान में फिलहाल कमी बनी रहने की संभावना है। शनिवार को कानपुर में न्यूनतम पारा 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बादलों के हटने का असर शहर के न्यूनतम तापमान पर पड़ा है। यह भी सामान्य से कम बना हुआ है। कानपुर छोड़ बुंदेलखंड व अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहा है।