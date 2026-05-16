UP Weather: यूपी में फिर हीट वेव, 18-19 मई को ऑरेंज अलर्ट; जानें कब आएगा मानसून
29 अप्रैल के बाद 13 मई को अधिकतम तापमान कानपुर में 40 डिग्री पहुंचा था। इसके 48 घंटों के बाद शनिवार को फिर तापमान 40 डिग्री हो गया। बुंदेलखंड समेत यूपी के दक्षिणी जिले सर्वाधिक प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार 22 तक तापमान 42-46 डिग्री या इससे अधिक जाने की संभावना है।
UP Weather : उत्तर प्रदेश में हीट वेव एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। बुंदेलखंड में फिर हीट डोम बनने लगा है। यहां हीट वेव के दूसरे ही दिन अधिकतम पारा 44.8 डिग्री तक चला गया। तेज लू के साथ धूप ने झुलसाना शुरू कर दिया है। कानपुर में भी पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 मई को हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। कानपुर में तापमान 44 डिग्री तक जाने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून की टाइमलाइन जारी कर दी। कानपुर में मानसून 20 से 25 जून के बीच प्रवेश करेगा। यही तिथि उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रवेश को लेकर है।
29 अप्रैल के बाद 13 मई को अधिकतम तापमान कानपुर में 40 डिग्री पहुंचा था। इसके 48 घंटों के बाद शनिवार को फिर तापमान 40 डिग्री हो गया। शुष्क गर्मी का यह दौर लंबा चलने की संभावना है। बुंदेलखंड समेत प्रदेश के दक्षिणी जिले सर्वाधिक प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार 22 तक तापमान 42-46 डिग्री या इससे अधिक जाने की संभावना है। हीट वेव की शुरुआत गुरुवार से हुई है। पहले ही दिन से बुंदेलखंड और आसपास हीट डोम बनने लगा है। यहां सभी जिलों के तापमान 40 डिग्री को पार कर चुके हैं। शनिवार को बांदा 44.8, झांसी 44.1, प्रयागराज 44 डिग्री पहुंच गया।
हीट डोम वाले क्षेत्रों में 18 से 19 मई तक पारा 44-46 डिग्री भी जा सकता है। रात के तापमान में फिलहाल कमी बनी रहने की संभावना है। शनिवार को कानपुर में न्यूनतम पारा 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बादलों के हटने का असर शहर के न्यूनतम तापमान पर पड़ा है। यह भी सामान्य से कम बना हुआ है। कानपुर छोड़ बुंदेलखंड व अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में शनिवार को तीन परिसंचरण केंद्र बने हुए थे। हीट वेव की स्थिति पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे बन रही है लेकिन प्रदेश की दक्षिणी बेल्ट के जिलों में तपिश अपने पीक पर पहुंच जाएगी। यह क्षेत्र हीट डोम बना रहेगा और नौतपा में स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अगले पांच दिन आसमान साफ रहेगा। हीट वेव जारी रहेगी। तापमान में वृद्धि भी होगी। हीट वेव से बचाव के लिए सतर्कता बरतें। बिना किसी जरूरी कार्य के दिन में बाहर न निकलें।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें