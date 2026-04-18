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UP Weather: यूपी में कहर बरपाने लगी गर्मी, आसमान से बरसने लगी आग, बांदा में तापमान फिर 44 के पार

Apr 18, 2026 10:27 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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यूपी के कई जिलों में इन दिनों आग बरस रही है। ऐसे में बुंदेलखंड सबसे ज्यादा तप रहा है। शनिवार को बांदा देश में सबसे गर्म रहा। गर्म हवा के थपेड़ों के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल रहा।

UP Weather: यूपी में कहर बरपाने लगी गर्मी, आसमान से बरसने लगी आग, बांदा में तापमान फिर 44 के पार

UP Weather: आधा अप्रैल बीतते ही यूपी में गर्मी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों आग बरस रही है। ऐसे में बुंदेलखंड सबसे ज्यादा तप रहा है। शनिवार को बांदा देश में सबसे गर्म रहा। गर्म हवा के थपेड़ों के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल रहा। यहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद सबसे गर्म प्रयागराज, झांसी और वाराणसी जैसे शहर रहे। मौसम विभाग ने यूपी के 10 जिलों में सोमवार तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो विक्षोभ से कुछ राहत रही लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी अप्रैल में ही जमकर तपने लगा है। बांदा, प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी संग कानपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, आगरा, हमीरपुर अभी से हीट आईलैंड बनने लगे हैं। गुजराज के राजकोट में पारा 41.9 तो राजस्थान के चुरू में तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को प्रयागराज 44, झांसी 43.1, वाराणसी 43, आगरा 42.9, सुल्तानपुर 42.9, बरेली 40.3, गोरखपुर 40.7, बहराइच 41, हरदोई 40.5, मेरठ 40.3, आजमगढ़ 42.1, लखनऊ 41, शाहजहांपुर 41 और कानपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, संतकबीर नगर, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में विशेषकर अधिक तापमान की संभावना जताई है।

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हीट आईलैंड जैसी बनने की लगी स्थिति

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि इस सीजन में जलवायु परिवर्तन का असर अधिक दिख रहा है। मौसम समय से पहले अपने चरम पर पहुंच रहा है। अभी से हीट आईलैंड जैसी स्थिति बनने लगी है। बांदा, झांसी, हमीरपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे जिलों में हालात गंभीर हो रहे हैं। राजस्थान के निचले हिस्से से इन जिलों में गर्म हवाएं पहुंच रही हैं। यूपी के निचले जिले गर्मी से अधिक प्रभावित हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की अनिश्चितता से अचानक बुंदेलखंड और मध्य यूपी में तापमान अधिक चल रहा है। एक-दो दिन में पूर्वी यूपी में पारा ज्यादा रहने का अनुमान है। हल्के बादलों के कारण रात का पारा भी अधिक चल रहा है।

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अगले दो दिन दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना

यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में पारा तेजी से चढ़ रहा है। प्रयागराज में 43.2, झांसी में 43.1, वाराणसी (बीएचयू) में 43.0, आगरा में 42.9 और सुलतानपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आईएमडी के अनुसार देश के शीर्ष सबसे गर्म शहरों की सूची में प्रदेश के तीन शहर प्रयागराज, वाराणसी और झांसी शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शुष्क पछुआ हवाओं और आंतरिक महाराष्ट्र के आसपास बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव से राजस्थानी इलाकों से गर्म दक्षिण-पश्चिमी हवा यूपी को तपाने लगी है। अगले 2-3 दिनों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं लू की स्थिति हो सकती है। शनिवार को राजधानी लखनऊ में भी पारा 41 डिग्री पहुंच गया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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