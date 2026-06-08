UP Weather: बारिश के बाद फिर लौटी तपिश और उमस, कई जिलों में 40 के पार तापमान

यूपी में हुई बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया था और लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली थी। लेकिन अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। रविवार को सुबह से ही तेज धूप और बढ़ती गर्मी ने लोगों के पसीने निकाले दिए। वहीं कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा।

UP Weather: यूपी के कई जिलों में हुई बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया था और लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली थी। लगातार हुई वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। सुबह-शाम चलने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत का अहसास कराया था, लेकिन अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। रविवार को सुबह से ही तेज धूप और बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक हो गया।

रविवार को दिन निकलते ही सूर्य की किरणों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे समय बढ़ता गया वैसे-वैसे गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता गया। दोपहर तक हालात ऐसे हो गए कि लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए। तेज धूप और उमस के कारण सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम आवाजाही रही। बाजारों में भी दोपहर के समय चहल-पहल कम देखने को मिली। गर्मी से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव और ठंडी जगहों का सहारा लेते नजर आए। कई स्थानों पर लोग ठंडे पेय पदार्थ, शिकंजी, जूस और अन्य शीतल पेय का सेवन कर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते दिखे। वहीं राहगीर सिर पर कपड़ा और छाता लगाकर धूप से बचाव करते दिखाई दिए।

9 और 10 को लू चलने की संभावना मौसम विभाग के मुताबिक 9 और 11 जून को 45 डिग्री तापमान के बीच लू भी चलेगी। वहीं, 12 से 13 जून के बीच छिटपुट बारिश या बूंदाबादी का संकेत है। हालांकि उस अवधि में तापमान 44 डिग्री के ही आसपास बना रहेगा। वाराणसी में रविवार को अधिकतम तापमान में शनिवार की अपेक्षा 0.2 डिग्री की कमी दिखी लेकिन इससे वातावरण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक उमस भरी गर्मी ने शहर को असहज किए रखा। रात 10 बजे के बाद तपिश का असर कुछ कम हुआ। रविवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम से जुड़ी वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार सोमवार को पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है।