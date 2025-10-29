Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी में मोंथा के असर से मौसम बदला, लगने लगी ठंड; पूर्वांचल में आज भी होगी बारिश

संक्षेप: लखनऊ सहित पूरे क्षेत्र में यह मौसम परिवर्तन हुआ है। बादलों के छाए रहने और हल्की बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे में बादलों के छंटने की संभावना है, जिससे बुधवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। 

Wed, 29 Oct 2025 06:41 AMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
UP Weather News: यूपी में एक बार फिर मौसम बदल गया है। सोमवार और मंगलवार को हुई बारिश से शहरों के तापमान में गिरावट आई है। ठंड लगने लगी है। वहीं आज यानी बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फिर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर को पश्चमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

लखनऊ में बारिश से छह डिग्री नीचे आया पारा

राजधानी में बेमौसम बारिश और आसमान में बादलों के छाए रहने के कारण लगातार दूसरे दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। स्थिति यह थी कि कई जगह लोगों को दिन में पंखे बंद करने पड़े। वहीं, रात में कई इलाकों में तेज बारिश हुई।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 6.0 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अमौसी स्थित मौसम केन्द्र पर सुबह 8:30 बजे तक तीन मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, निचले और मध्य वायुमंडल में अरब सागर से आ रही नमी और ऊपरी वायुमंडल में जेटस्ट्रीम की अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसके कारण लखनऊ सहित पूरे क्षेत्र में यह मौसम परिवर्तन हुआ है। बादलों का छाए रहने और हल्की बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान, बादलों के छंटने की संभावना है, जिससे बुधवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 30 अक्तूबर को चक्रवाती तूफान मोंथा के अवशेष का प्रभाव यहां तक पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण अधिकतम तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है। अगले तीन चार दिन तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है।

धुल गया पटाखों का प्रदूषण, एक्यूआई 123

दिवाली के दौरान शहर की बिगड़ी हवा को एक तेज बौछार और बूंदाबांदी ने धुल दिया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार शाम चार बजे लखनऊ का एक्यूआई यानी हवा की गुणवत्ता 123 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। सबसे साफ हवा गोमती नगर की रही। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। इसका असर हवा में मौजूदा धूल और धुएं पर पड़ा। प्रदूषण के ये नन्हें कण बारिश की बूंदों के साथ धुल गए। दिवाली के दौरान पटाखों के धुएं से शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। एक्यूआई 250 तक पहुंच गया था। अलीगंज, तालकटोरा में प्रदूषण का स्तर कुछ समय के लिए 300 के पार पहुंच गया था।

