UP Weather: यूपी के इस जिले में हुई सबसे अधिक बारिश, मॉनसूनी सीजन का कोटा फिर भी अधूरा

मौसम विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई तक पूर्वी यूपी में सबसे अधिक बारिश गोरखपुर में हुई। इसके बावजूद इस मानसूनी सीजन में 31 जुलाई तक का औसत बारिश का कोटा जिले में पूरा नहीं हुआ। गोरखपुर में औसत से 18 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। महाराजगंज में औसत से आठ फीसदी कम बारिश हुई।

UP Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी सीजन में बादल कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरस रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश गोरखपुर में हुई है। जिले में करीब 500 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसके बावजूद इस मानसूनी सीजन में 31 जुलाई तक का औसत बारिश का कोटा जिले में पूरा नहीं हुआ। गोरखपुर में औसत से 18 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं, पूर्वी यूपी में औसत से 34 फीसद कम बारिश है हुई है। यह आंकड़े मौसम विभाग ने जारी किए हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई तक पूर्वी यूपी में सबसे अधिक बारिश गोरखपुर में हुई। जिले में 496.02 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान जिले में औसतन 606.5 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। इसके अलावा महाराजगंज में 470.5 मिलीमीटर बारिश हुई। यहां औसतन 511.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। महाराजगंज में औसत से आठ फीसदी कम बारिश हुई। बारिश के लिहाज से सबसे खराब स्थिति देवरिया की है। यहां 403 मिलीमीटर के सापेक्ष 111.8 मिलीमीटर (औसत से 71 फीसदी कम) बारिश हुई। कुशीनगर में औसत से 66 फीसदी कम बारिश हुई। यहां 381.5 मिमी के सापेक्ष 129.6 मिलीमीटर बारिश हुई। संतकबीर नगर में भी औसत से 53 फीसदी कम बारिश हुई है। सिद्धार्थनगर में 346.3 मिमी और बस्ती में 301.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इन जिलों में क्रमशः सामान्य से 38 फीसदी और 29 फीसदी कम बारिश हुई।

सामान्य से अधिक रहा दिन और रात का तापमान इससे पहले शनिवार को दिन और रात का तापमान सामान्य से आंशिक अधिक रहा। दिनभर सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी चली। महानगर में कहीं-कहीं रिमझिम फुहारें भी गिरीं। मौसम विभाग ने ट्रेस बारिश जारी किया है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उधर मौसम विभाग के मुताबिक गंगा के मैदानी इलाकों में बना मानसूनी द्रोणी कमजोर हुआ है। इसके कारण बादलों के घनत्व में कमी आई। बादलों के मिजाज में हुए इस बदलाव की वजह से रविवार का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने वापस ले लिया है। हालांकि अभी भी सोमवार और मंगलवार को येलो अलर्ट बरकरार रखा है।