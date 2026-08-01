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UP Weather: यूपी के इस जिले में हुई सबसे अधिक बारिश, मॉनसूनी सीजन का कोटा फिर भी अधूरा

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
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मौसम विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई तक पूर्वी यूपी में सबसे अधिक बारिश गोरखपुर में हुई। इसके बावजूद इस मानसूनी सीजन में 31 जुलाई तक का औसत बारिश का कोटा जिले में पूरा नहीं हुआ। गोरखपुर में औसत से 18 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। महाराजगंज में औसत से आठ फीसदी कम बारिश हुई। 

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यूपी के इस जिले में हुई सबसे अधिक बारिश, मॉनसूनी सीजन का कोटा फिर भी अधूरा

UP Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी सीजन में बादल कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरस रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश गोरखपुर में हुई है। जिले में करीब 500 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसके बावजूद इस मानसूनी सीजन में 31 जुलाई तक का औसत बारिश का कोटा जिले में पूरा नहीं हुआ। गोरखपुर में औसत से 18 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं, पूर्वी यूपी में औसत से 34 फीसद कम बारिश है हुई है। यह आंकड़े मौसम विभाग ने जारी किए हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई तक पूर्वी यूपी में सबसे अधिक बारिश गोरखपुर में हुई। जिले में 496.02 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान जिले में औसतन 606.5 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। इसके अलावा महाराजगंज में 470.5 मिलीमीटर बारिश हुई। यहां औसतन 511.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। महाराजगंज में औसत से आठ फीसदी कम बारिश हुई। बारिश के लिहाज से सबसे खराब स्थिति देवरिया की है। यहां 403 मिलीमीटर के सापेक्ष 111.8 मिलीमीटर (औसत से 71 फीसदी कम) बारिश हुई। कुशीनगर में औसत से 66 फीसदी कम बारिश हुई। यहां 381.5 मिमी के सापेक्ष 129.6 मिलीमीटर बारिश हुई। संतकबीर नगर में भी औसत से 53 फीसदी कम बारिश हुई है। सिद्धार्थनगर में 346.3 मिमी और बस्ती में 301.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इन जिलों में क्रमशः सामान्य से 38 फीसदी और 29 फीसदी कम बारिश हुई।

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सामान्य से अधिक रहा दिन और रात का तापमान

इससे पहले शनिवार को दिन और रात का तापमान सामान्य से आंशिक अधिक रहा। दिनभर सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी चली। महानगर में कहीं-कहीं रिमझिम फुहारें भी गिरीं। मौसम विभाग ने ट्रेस बारिश जारी किया है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उधर मौसम विभाग के मुताबिक गंगा के मैदानी इलाकों में बना मानसूनी द्रोणी कमजोर हुआ है। इसके कारण बादलों के घनत्व में कमी आई। बादलों के मिजाज में हुए इस बदलाव की वजह से रविवार का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने वापस ले लिया है। हालांकि अभी भी सोमवार और मंगलवार को येलो अलर्ट बरकरार रखा है।

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बदली बारिश से कानपुर वालों को राहत

वहीं, बदली-बारिश से कानपुर वालों को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। वहां दिन का पारा धड़ाम हो गया। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। नमी का फ्लो बढ़ने से मानसून ब्रेक के बीच भी ‘सडेन’ बारिश से यूपी विशेषकर कानपुर में राहत रही। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार रविवार से हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू होगा जो छह अगस्त तक चलने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि(सीएसए) के वेदर स्टेशन में शुक्रवार सुबह 08:30 बजे तक 10.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं एयरफोर्स वेदर स्टेशन में यह नाममात्र रही। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री से 32.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। रात का तापमान 27 डिग्री से गिरकर 26.8 डिग्री सेल्सियस हो गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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