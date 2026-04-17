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UP Weather: बांदा में 44.4 डिग्री तापमान से दिखे गर्मी के तेवर, गर्म हवाओं ने बढ़ाया हीटवेव का खतरा

Apr 17, 2026 06:47 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी के बांदा में तपिश बरकरार है। बांदा का तापमान उत्तर प्रदेश भर में सबसे अधिक है। गुरुवार को अधिकतम तापमान मामूली गिरावट के साथ 44.4 °सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया।

UP Weather: बांदा में 44.4 डिग्री तापमान से दिखे गर्मी के तेवर, गर्म हवाओं ने बढ़ाया हीटवेव का खतरा

यूपी के बांदा में तपिश बरकरार है। बांदा का तापमान उत्तर प्रदेश भर में सबसे अधिक है। गुरुवार को अधिकतम तापमान मामूली गिरावट के साथ 44.4 °सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया। गुरुवार को सुबह से ही गर्मी के तेवर देखने को मिले। स्टेडियम में टहलने पहुंचे लोग धूप निकलते ही घर के लिए निकल पड़े। दोपहर होने तक तेज धूप के चलते लोग छांव का सहारा लेते नजर आए।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश में इस समय शुष्क और गर्म हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि बांदा और आसपास क्षेत्रों में आगामी दो दिनों तक हल्की बदली हो सकती है। जिसके चलते तापमान में गिरावट का अनुमान है। जिससे तापमान आने वाले दिनों में 40°डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को भी डॉक्टर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही पानी ज्यादा पीने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही लू से बच कर रहें।

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तपिश से झुलसे लोग

यूपी में तापमान गुरुवार को कई जिलों में 40 डिग्री के पार चला गया। इससे तपिश के कारण दिन में लोग झुलसते नजर आए। पिछले तीन दिनों में लगातार तापमान में वृद्धि से जहां गर्मी बढ़ गई है। वहीं दिन में तपिश से लोग छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान दो डिग्री से अधिक बढ़ गया।

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यूपी के शहरों में गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप निकली थी। सुबह 11 बजे के बाद तापमान काफी बढ़ गया। मौसम विभाग के प्रेक्षक के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा। गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप निकली रही। दिन में तेज धूप के कारण राहगीरों को छांव में खडे़ देखा गया।

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हवा की दिशा और रफ्तार भी बदल गई। गर्म हवाओं के कारण हीटवेव का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं, कई शहरों में अभी से उमस वाली गर्मी सता रही है। धूप निकलने के बाद उमस वाली गर्मी का कहर शुरू हुआ। उमस से दिनभर लोग परेशान रहे। बिना पंखा, कूलर या एसी के रहने बेहद कष्टदायक रहा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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