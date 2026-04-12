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UP Weather: मौसम साफ और तापमान के साथ बढ़ी गर्मी, दिन भर चलेंगीं धूल भरी हवाएं

Apr 12, 2026 06:37 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में शनिवार को सुबह से तेज धूप निकली रही। धूप के असर से तापमान खूब चढ़ा रहा। बीच-बीच में तेज गर्म पछुआ हवा चलती रही। जिससे लोगों को धूप और तपायी। साथ ही तेज हवाओं के साथ धूल उड़ी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

UP Weather: मौसम साफ और तापमान के साथ बढ़ी गर्मी, दिन भर चलेंगीं धूल भरी हवाएं

यूपी में शनिवार को सुबह से तेज धूप निकली रही। धूप के असर से तापमान खूब चढ़ा रहा। बीच-बीच में तेज गर्म पछुआ हवा चलती रही। जिससे लोगों को धूप और तपायी। साथ ही तेज हवाओं के साथ धूल उड़ी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर पछुआ हवा औसतन 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।

एक दिन पहले शुक्रवार को तेज धूप का असर रहा था। जिससे तापमान चढ़ा रहा था। गत गुरुवार को मौसम साफ रहने से धूप का असर खासा रहा था। अधिकतम तामपान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रही थी। पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।

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आज तापमान चढ़ेगा

अब तापमान चढ़ने लगा है। जानकारी के अनुसार 12 व 13 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37 डिग्री व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा। जबकि आगामी 14 से 16 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। वहीं आगामी 17 व 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रह सकता है।

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इधर आगामी 20 से 24 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं आगामी 25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। हालांकि इस बीच तापमान में कमी नहीं होने की भी संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार नौ से 19 किलोमीटर के बीच चलने का अनुमान है।

इस महीने बारिश होने के आसार बहुत कम हैं। बंगाल की खाड़ी में होने वाली प्रक्रियाएं धीमी और दक्षिणी-पूर्वी हवा के कमजोर पड़ने से राज्य में आने वाले दिनों में कोई बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नहीं दिख रही है। इस बीच मौसम साफ रहेगा और धूप की तपन लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार (13 अप्रैल) से मौसम शुष्क रहने के साथ गर्म हवा चलेगी। इससे दिन और रात के तापमान में उछाल आ सकता है।

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राज्य के विभिन्न हिस्सों में अप्रैल माह के दौरान 20 से 39.7 डिग्री तक सामान्य तापमान रहता है। लेकिन बारिश नहीं होने से यह सामान्य से तीन डिग्री या इससे भी अधिक जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन में झारखंड का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। जबकि न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच राज्य का न्यूनतम पारा 22 से 27 डिग्री तक रह सकता है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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