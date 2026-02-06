UP Weather: दोपहर में धूप, सुबह और शाम ठंड, तीन दिन तेज हवाएं बढ़ाएंगी गलन भरी सर्दी

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद गुरुवार दिन में चटख धूप खिलने और तेज पछुआ हवा चलने से अब सुबह-शाम ठंड है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार से दिन में हवा की रफ्तार और तेज होगी।

पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद गुरुवार दिन में चटख धूप खिलने और तेज पछुआ हवा चलने से अब सुबह-शाम ठंड है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार से दिन में हवा की रफ्तार और तेज होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल किसी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने से मौसम सामान्य रहेगा।

पछुआ हवा से सुबह और शाम में ठंड बनी रहेगी। कहीं-कहीं सुबह कोहरा भी पड़ेगा। इसके बाद आठ फरवरी को एक नए विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान बढ़ेगा। आसमान में हल्के बादल भी रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को दिन का तामपान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 23.6 और रात का तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

धूप से चढ़ा पारा, तीन दिन तेज हवा से बढ़ेगी ठंड धूप के चलते तापमान में इजाफा हो रहा है और ठंड का असर घट रहा है। लेकिन मौसम में फिर से बदलाव का अनुमान है। अगले तीन दिन तक तेज हवा चलेगी और इससे ठंड का असर बढ़ सकता है। गुरुवार को दिन में अधिकतम तापमान 21.4 और न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। गुरुवार को सुबह से आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। इससे दिन के तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है।