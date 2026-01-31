UP Weather: बर्फीली हवा ने बढ़ाई ठंड और कोहरे ने भी गिराया तापमान, कल से बारिश के आसार

संक्षेप: यूपी में मौसम में बदलाव के बाद बर्फीली हवा चलने से शुक्रवार को भी मौसम ठंडा रहा। दिनभर बादल छाए रहे। ऐसा ही शनिवार की सुबह देखने को मिला। शनिवार के दिन की शुरुआत कई इलाकों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं से हुई है।

यूपी में मौसम में बदलाव के बाद बर्फीली हवा चलने से शुक्रवार को भी मौसम ठंडा रहा। दिनभर बादल छाए रहे। ऐसा ही शनिवार की सुबह देखने को मिला। शनिवार के दिन की शुरुआत कई इलाकों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं से हुई है। संभावना है कि दोपहर में कुछ देर के लिए हल्की धूप निकलेगी, लेकिन तपिश न होने से बेअसर रह सकती है। वहीं दिन ढलने के साथ ही सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। सुबह की तरह रात होते-होते घना कोहरा छाएगा, जिसके चलते दृश्यता शून्य होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौसम में तेजी से हुए बदलाव और बर्फीली हवा ने ठंड बढ़ा दी है। गुरुवार रात घना कोहरा छाया रहा और इसका असर शुक्रवार सुबह तक देखने को मिला। इसके चलते दृश्यता भी प्रभावित हुई। शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। हालांकि दोपहर में कुछ देर के लिए हल्की धूप निकली, लेकिन गलन बरकरार रही। ऐसा ही मौसम शनिवार को भी रहना है। जहां कोहरे ने सुबह में ठंड बढ़ा दी। वहीं, दोपहर की धूप पर दिन का मौसम तय है। कोहरे और शीतलहर से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने एक-दो दिन में बारिश और उसके बाद तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है।