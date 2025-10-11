UP Weather: 5 जिलों को छोड़ यूपी से विदा हो गया मानसून, बारिश थमी; दौड़ी आ रही ठंड

सितम्बर के अंत तक मानसून दो चरणों में वेस्ट यूपी के अधिसंख्य जिलों से वापस हो चुका है। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोई सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। शुक्रवार को पूर्वांचल के बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर भाग से वापस लौट गया।

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है। अच्छी बारिश के साथ पांच जिलों को छोड़ बाकी प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। रात में हल्की ठंडी और शुष्क पछुआ चलनी शुरू हो गई है। अगले दो दिनों में शेष दक्षिणी पूर्वी यूपी से भी मानसून की विदाई होने का पूर्वानुमान है। इस बीच गुलाबी ठंड ने प्रदेश में दस्तक देनी शुरू कर दी है। ठंड दौड़ी चली आ रही है। दिन में धूप तो सुबह और शाम सर्दी का अहसास होने लगा है। घरों में एसी-कूलर अब ज्यादातर समय बंद ही रह रहे हैं।

प्रदेश में सामान्य वर्षा पूर्वी यूपी में थोड़ी कम इस साल मानसून ऋतु (01 जून - 30 सितंबर) के दौरान प्रदेश में वर्षा की स्थिति सामान्य रही। पश्चिमी यूपी में सामान्य 752.5 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई। पूर्वी यूपी में 17 फीसदी कम वर्षा हुई। इन जिलों में 799.2 के मुकाबले 666 मिलीमीटर ही औसत वर्षा दर्ज की गई।

आज के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। दोनों संभागों के लिए कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लखनऊ में दिन में धूप और सुबह धुंध रहने की संभावना है। आसमान आम तौर पर साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 32 और 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।