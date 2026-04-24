UP Weather: भीषण गर्मी के अलर्ट के बीच लखनऊ का पारा 42 पार, 19 जिलों में 50 डिग्री जैसी तपिश
यूपी की राजधानी लखनऊ में तपिश का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 25.3 रहा। यह सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
यूपी की राजधानी लखनऊ में तपिश का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 25.3 रहा। यह सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाद शनिवार को और प्रचंड गर्मी होने के संकेत हैं।
अमौसी स्थित मौसम विभाग मुख्यालय के अनुसार राजस्थान की तपती धरती से होकर आ रही पछुआ बेहद गर्म है। आसमान साफ होने से धूप सीधी सतह पर पड़ रही है। वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में गर्म हवा लगातार आ रही है। ये कारण हैं जिनकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। गर्म हवा धरती की सतह को ठंडा नहीं होने दे रही है। ऐसे में रात का तापमान बढ़ने के साथ दिन का पारा और ऊपर चढ़ेगा।
मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार शुक्रवार को तापमान 43 डिग्री या अधिक रहेगा लेकिन गर्मी इससे ज्यादा शनिवार को पड़ सकती है। ऐसे में शहर में हीट वेव यानी लू की स्थिति होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी पिछले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से बढ़ते हुए 42 तक आ चुका है।
19 जिलों में 50 डिग्री जैसी तपिश
पश्चिमी यूपी से लखनऊ तक गुरुवार को हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक ज्यादा रहा। इसका आशय है कि इन 19 जिलों में लोगों ने 40 से 50 डिग्री तक के तापमान जैसी गर्मी दिन में महसूस की। साथ ही 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा। अलीगढ़ और बलिया में हीट वेव यानी लू की स्थिति रही। मौसम, विभाग के अनुसार शुक्रवार को गर्मी और प्रचंड तेवर दिखा सकती है। अलीगढ़ में अधिकतम तापमान 43.0 रहा जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यदि तापमान 40 से अधिक हो और सामान्य से विचलन 4.5 या इससे अधिक हो तो इसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है। बलिया में अधिकतम तापमान 42 और सामान्य से विचलन 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
इन शहरों में हीट इंडेक्स
मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ, हाथरस, फिरोजाबाद, झांसी, लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली जनपदों में ताप सूचकांक 40-50 डिग्री तक दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें