UP Weather: यूपी में बढ़ गई सर्दी, रात का पारा लुढ़का; इस जिले में 22 साल का रिकॉर्ड टूटा

संक्षेप: माना जा रहा है कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हल्की राख के कारण धूप मुरझा गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का पारा भी गिरा है। नगर में न्यूनतम तापमान 07.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 04.1 डिग्री सेल्सियस कम है। अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 01.5 डिग्री कम रहा।

UP Weather Update : यूपी में सर्दी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है। रातें सर्द होती जा रही हैं। तापमान लुढ़क रहा है। बुधवार को कानपुर का न्यूनतम पारा 07.2 डिग्री सेल्सियस आ गया जो सीजन (नवंबर) का सबसे कम पारा है। यही नहीं दिन का तापमान भी सीजन का सबसे कम 25.4 डिग्री रिकार्ड किया गया। रात के तापमान ने 22 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार यदि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहीं तो तापमान में और गिरावट हो सकती है।

इथोपिया के ज्वालामुखी की राख के प्रभाव का अभी अध्ययन हो रहा है लेकिन प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाएं धीमी होने के बावजूद दिन का पारा गिर गया है। माना जा रहा है कि 15 किमी की ऊंचाई पर हल्की राख के कारण धूप मुरझा गई है। ऐसे में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का पारा भी गिरा है। नगर में न्यूनतम तापमान 07.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 04.1 डिग्री सेल्सियस कम है। अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 01.5 डिग्री कम रहा। खास बात यह रही कि दोपहर के समय हवा की गति कुछ समय के लिए उत्तर पश्चिमी के स्थान पर उत्तर पूर्वी हो गई।