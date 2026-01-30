Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी में कल 31 जनवरी को कैसा रहेगा वेदर? जान लें मौसम विभाग की चेतावनी

संक्षेप:

UP Weather Tomorrow 31 January: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कि 31 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। सुबह और रात के समय घने कोहरे में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।

Jan 30, 2026 03:22 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
UP Weather Tomorrow 31 January: पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रभाव अब समाप्त हो गया है। इसके बाद बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में प्रभावी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई अन्य सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है, जिससे शनिवार को ठंड और कोहरे का असर और बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि 31 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। वायुमंडलीय स्थिरता बढ़ने के कारण सुबह और रात के समय घने कोहरे में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ सकता है। विशेष रूप से मैदानी इलाकों में दृश्यता कम रहने की आशंका जताई गई है।

पहली फरवरी से 3 फरवरी तक बारिश के आसार

हालांकि, फरवरी की शुरुआत में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 से 3 फरवरी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश और वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण कोहरे की तीव्रता में कमी आने के आसार हैं।

4 फरवरी से एक बार फिर तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के बाद 4 फरवरी से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और ठंड का असर दोबारा बढ़ सकता है। किसानों के लिए यह मौसम मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा, जहां बारिश से रबी की फसलों को लाभ मिल सकता है, वहीं कोहरा और ठंड जनजीवन को प्रभावित कर सकती है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
