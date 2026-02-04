UP Weather: पश्चिम में कोहरे और पूरब में बारिश ने बढ़ाई ठंड, तेज हवाओं के बीच गिरा तापमान

संक्षेप: यूपी के अलग-अलग इलाकों में मौसम अलग-अलग रूप दिखा रहा है। जहां पश्चिम यूपी को कोहरे ने घेरा हुआ है वहीं, पूर्वी यूपी के शहरों को बारिश भिगो रही है। पश्चिम में पहाड़ों जैसा मौसम है। वहीं, पूर्वी यूपी में बारिश और तेज हवाओं ने ठंड बढ़ाई है।

यूपी के अलग-अलग इलाकों में मौसम अलग-अलग रूप दिखा रहा है। जहां पश्चिम यूपी को कोहरे ने घेरा हुआ है वहीं, पूर्वी यूपी के शहरों को बारिश भिगो रही है। पश्चिम में पहाड़ों जैसा मौसम है। सुबह घना कोहरा फिर दोपहर बाद निकली धूप से हल्की राहत और तापमान में कमी से बढ़ती ठंड। वहीं, पूर्वी यूपी में बारिश और तेज हवाओं ने ठंड बढ़ाई है। बुधवार की सुबह भी पश्चिम यूपी में कोहरे के साथ ही हुई है। वहीं, पूर्वी यूपी के शहरों में बादल छाए दिख रहे हैं। हालांकि, दिन के समय कोहरा और बादल दोनों छंटकर हल्की धूप की संभावना है।

कोहरे और हवाओं से पश्चिम यूपी में ठंड देर रात से शहरों में घना कोहरा छा रहा है। यह देर सुबह तक कायम रहता है। इससे दृश्यता में कमी आई। छोटी सड़कों पर भी कोहरे का असर इतना था कि वाहन रेंगकर चलते दिखाई दिए। दिनभर धूप के साथ तेज हवाएं ठंड का एहसास कराएंगी। इस जुगलबंदी से ताजनगरी में पहाड़ों सरीखा मौसम देखने को मिला। दोपहर तक धूप न निकलने के कारण तापमान में भी कमी आई है। अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इससे दिन में भी गलन का एहसास हुआ। न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता अधिकतम 93% दर्ज की गई।

पूर्वी यूपी में हल्की बारिश से गिरा पारा, लौटी ठंड लगभग एक पखवाड़े से लगातार चटख धूप खिलने के बाद मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ली। सुबह से घिरे बादल दोपहर में बरस पड़े। कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश। हवा चलने से गलन लौट आई। हल्की बारिश और हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को भी यही मौसम रहने का अनुमान है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी मौजूद है। इसी कारण हल्की ठंड जारी है। हवाओं की दिशा बदलने से मौसम में बदलाव हो सकता है और ठंड से भी राहत मिल सकती है।