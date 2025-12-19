UP Weather: यूपी के 50 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट, यहां बेहद सर्द दिन; कई शहरों में स्कूल भी बंद

संक्षेप: UP Weather: यूपी के 50 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है।वहीं 40 शहरों में कोल्ड डे यानी शनिवार को बेहद सर्द दिन रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। ठंड के चलते कई शहरों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। वायुमंडल में बनी 'व्युत्क्रम परत' (इनवर्जन लेयर) और 'प्रति-चक्रवात' की स्थिति के कारण सूरज की तपिश धरती तक नहीं पहुँच पा रही है, जिससे दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गोरखपुर में शुक्रवार पिछले 14 वर्षों में सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग ने 50 जिलों के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 40 शहरों में कोल्ड डे यानी शनिवार को बेहद सर्द दिन रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं ठंड को लेकर शनिवार को संभल, कानपुर, कानपुर देहात, उरई, हरदोई, औरैया, अंबेडकरनगर, रामपुर, बरेली, गोंडा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, जौनपुर, कासगंज और बदायूं जिले में स्कूल बंद रहेंगे। आगरा में शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। कासगंज में 20 दिसंबर को स्कूल बंद रहेंगे।

प्रदेश के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। बुलंदशहर 7.2 डिग्री के साथ आज भी प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। इसके अलावा बाराबंकी में 7.4, इटावा में 8.0, बांदा में 8.8, हरदोई में 9.0, लखीमपुर खीरी में 9.0, कानपुर (वायुसेना) में 9.2, फुरसतगंज में 9.2, नजीबाबाद में 9.2, हमीरपुर में 9.5, अलीगढ़ में 9.6, कानपुर शहर में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

बहराइच और गोरखपुर में दिन में भी कांपे लोग दिन के तापमान (अधिकतम तापमान) में भारी गिरावट के कारण कई जिलों में अति शीत दिवस (सवेरे कोल्ड डे) जैसी स्थिति रही। दिन में सबसे ठंडा बहराइच रहा जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री गिरकर मात्र 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोरखपुर में गोरखपुर में दिन का तापमान 15.2 डिग्री रहा, जो पिछले 13 साल का सबसे कम अधिकतम तापमान है। इसके पूर्व वर्ष 2012 की 28 दिसम्बर को 12.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था।

शून्य दृश्यता: चार शहरों में कोहरे का कोहराम घने कोहरे के कारण प्रदेश के यातायात पर ब्रेक लग गया है। चार प्रमुख केंद्रों पर दृश्यता शून्य दर्ज की गई। इनमें आगरा, बरेली, कुशीनगर और गोरखपुर (वायुसेना केंद्र) रहे। इनके अलावा बहराइच (20 मीटर), फतेहगढ़ (30 मीटर) और अलीगढ़ (30 मीटर) कम दृश्यता वाले जिले रहे।

प्रयागराज: धूप ने दी थोड़ी राहत यहां अन्य जिलों की तुलना में थोड़ी राहत रही। शुक्रवार को धूप निकलने से अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री तक पहुंचा, हालांकि शनिवार को फिर से घना कोहरा छाने का अनुमान है।

गोरखपुर: ट्रेने लेट रहीं यहां कोहरे के कारण गोरखधाम एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन ट्रेनें 6 से 13 घंटे की देरी से चल रही हैं।

इन जिलों के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के इलाकों में।

इन 17 शहरों में घने कोहरे का ऑरेन्ज अलर्ट मिर्जापुर, चंदौली, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में ।