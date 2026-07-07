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Up weather: यूपी की ओर बढ़ रहा डीप डिप्रेशन, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना

Yogesh Yadav लखनऊ मुख्य संवाददाता
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यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी से उठा लो प्रेशर के डीप डिप्रेशन बनकर यूपी समेत उत्तर भारत की ओर बढ़ना है। इसके कारण ही मानसून की तीव्रता भी बढ़ जाएगी।

Up weather: यूपी की ओर बढ़ रहा डीप डिप्रेशन, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना

बंगाल की खाड़ी के ऊपर भुवनेश्वर के तट पर बना लो प्रेशर अब डीप डिप्रेशन यानी अवदाब बन गया है। इसकी गति 8.0 किमी प्रतिघंटा से बढ़कर 25 किमी प्रतिघंटा हो गई है। इससे मानसूनी बारिश की तीव्रता काफी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। यह अब उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड का मौसम मुख्यालय अलर्ट मोड पर है। रडार और वेदन बैलून समेत अन्य उपकरणों से इस पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने इसके असर से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

यूपी में देरी से आए मानसून की वजह से वर्षा सामान्य से कम रही है। इसे अब यह नई मौसमी परिस्थिति काफी हद तक दूर कर देगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी झारखण्ड एवं उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास संकेंद्रित अवदाब के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी भाग में मानसूनी सक्रियता बढ़ने लगी है। इसके प्रभाव से पूर्वांचल के कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से भारी या बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। इसके बाद मानसूनी ट्रफ लाइन इसी के प्रभाव से उत्तर की ओर खिसकेगी जिससे पूरे प्रदेश में वर्षा का सिलसिला बढ़ जाएगा।

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ऐसे बनता है अवदाब

समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठ जाती है तो नीचे एक खालीपन या बहुत कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ की ठंडी और भारी हवाएं तेजी से उस तरफ दौड़ती हैं। पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं सीधी न जाकर गोल-गोल घूमने लगती हैं। इसी चक्रवात से ठीक पहले की मजबूत स्थिति को मौसम वैज्ञानिक ‘अवदाब’ कहते हैं।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस पास के क्षेत्र।

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मानसून के शुरुआती चरण में अब तक 45 फीसदी कम बारिश

पूरे उत्तर प्रदेश में औसतन 73.4 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर यह 134.5 मिमी होनी चाहिए थी (यानी सामान्य से 45% कम बारिश हुई)। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जून से 6 जुलाई तक औसतन 69.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि यहां की सामान्य बारिश 150.6 मिमी है। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 54% कम बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक औसतन 79.5 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 111.9 मिमी होनी चाहिए थी। इस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 29% कम बारिश दर्ज की गई है।

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प्रदेश के 10 प्रमुख शहरों की स्थिति (1 जून से 6 जुलाई 2026 तक)

जिला अब तक बारिश-सामान्य बारिश (सामान्य से कितनी कम/अधिक)

लखनऊ 50.9 एमएम -116.2 एमएम -56% (सामान्य से आधी से भी कम)

प्रयागराज 32.3 एमएम-118.0 एमएम -73% (भारी कमी)

वाराणसी 34.2 एमएम-140.9 एमएम -76% (भारी कमी)

गोरखपुर 111.8 एमएम-257.3 एमएम -57%

अयोध्या 93.3 एमएम-162.1 एमएम -42%

कानपुर (सिटी) 95.4 एमएम-121.0एमएम -21%

आगरा 78.9 एमएम-81.0 एमएम -3% (लगभग सामान्य)

मेरठ 116.1 एमएम-101.1 एमएम +15% (सामान्य से अधिक)

बरेली 90.5 एमएम -135.2 एमएम -33%

झांसी 126.5 एमएम -64.0 एमएम -49%

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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