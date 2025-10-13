Hindustan Hindi News
UP Weather: अक्टूबर में दिसंबर जैसी रातें, यूपी के इस जिले में सबसे सर्द रही रात

UP Weather: यूपी में मौसम बदल गया है। रातें सर्दी का अहसास करा रही हैं तो दिन सामान्य बने हुए हैं। अक्टूबर में दिसंबर जैसी रातें हो गई हैं। दिन में अभी भी हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है। प्रदेश में कानपुर में  रविवार को सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम पारा 14.8 डिग्री आ गया।

Deep Pandey कानपुर, हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 08:12 AM
यूपी में मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। रातें सर्दी का अहसास करा रही हैं तो दिन सामान्य बने हुए हैं। सुबह-शाम सुहानी और रातें सर्द होने लगी हैं। दिसंबर जैसी रातें हो गई हैं। दिन में अभी भी हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है। उमस खत्म हो चुकी है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही रविवार को कानपुर में न्यूनतम पारा 14.8 डिग्री आ गया जो सामान्य से लगभग 07 डिग्री कम है। यह प्रदेश के जिलों में सबसे कम पारा है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा।

उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी व गंगा के मैदानी इलाकों में तापमान गिराने लगी हैं। आसमान साफ होने के कारण रात का तापमान गिर रहा है जबकि दिन सामान्य बना हुआ है। तेज धूप के बावजूद न तो उमस है और न ही गर्मी का अहसास करा रही है। रात का पारा 31.5 डिग्री रहा। दिन-रात के तापमान में अंतर 16.7 डिग्री है। इतना अधिक अंतर होने से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 06.7 डिग्री कम है। वहीं, अधिकतम तापमान सामान्य से मात्र 0.9 डिग्री कम है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो पहाड़ों से होकर आ रही है। अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में हुई बर्फबारी और अभी भी जारी रहने से सर्द हवाएं आ रही हैं। रात में तेज हवा के कारण तापमान में गिरावट बनी हुई है। दिसंबर जैसी रातें हो गई हैं।

कानपुर के बाद बाराबंकी 16 डिग्री और इटावा 16.2 डिग्री रहा। प्रदेश के इक्का-दुक्का जनपदों को छोड़ शेष में तापमान 21 डिग्री से नीचे ही रहे। दिन के तापमान भी पूरे प्रदेश में सामान्य बने हुए हैं। प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, फिलहाल आसमान साफ रहेगा। इस कारण रात का पारा कम रहा है।