UP Weather: बर्फीली हवाओं ने छुड़ाई कंपकंपी, शीतलहर के कारण कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

UP Weather: पूरा उत्तर प्रदेश फिर से शीतलहर की चपेट में है। तेज बर्फीली हवाओं ने पश्चिम से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक को प्रभावित कर दिया है। गलन भरी सर्दी पड़ रही है। शुक्रवार को तीन अन्य जिलों संग कानपुर में न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह प्रदेश की सबसे सर्द रात रही। दिन का पारा भी 3 डिग्री गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी अभी राहत नहीं मिलेगी।

तेज बर्फीली हवाओं का सितम बना हुआ है। हल्के कोहरे की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में वातावरण में नमी का प्रतिशत भी बढ़ने लगा है। न्यूनतम नमी का प्रतिशत 30 से बढ़कर 55 हो गया। परिणाम स्वरूप दिन के तापमान पर इसका असर पड़ा। 10 जनवरी से अब तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री या इससे अधिक बना हुआ था। शुक्रवार को इसमें 3.0 डिग्री की कमी आ गई। छह दिन बाद पारा 20 डिग्री से नीचे 18.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। अब तक यह सामान्य से अधिक चल रहा था। न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री के साथ कानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। नजीबाबाद, अयोध्या और हरदोई में भी रात का तापमान 4.0 डिग्री रहा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश में कोहरा बना रहेगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। शनिवार को तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव संभव है। 19 जनवरी के आसपास कोहरा बढ़ सकता है और हल्की बारिश की भी संभावना है। अरब सागर की नमी से बारिश और ठिठुरन बढ़ सकती है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि सुबह और शाम को कोहरा बना रहेगा। तेज बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी। शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। 19 तक हल्के बादल छा जाएंगे। इससे हल्की बारिश की संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, हापुड़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, आगरा, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।