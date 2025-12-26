UP Weather: यूपी में ठंड का कहर, 23 शहरों में घने कोहरे का रेड और 31 के लिए ऑरेज अलर्ट

संक्षेप: UP Weather: यूपी में ठंड का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीचे मौसम विभाग का अलर्ट आ गया है। 23 शहरों में घने कोहरे का रेड, 31 के लिए ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 20 जिलों में शनिवार को शीत दिवस की स्थिति रह सकती है।

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई शहर शून्य दृश्यता की चपेट में रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में पारा गिरकर 5.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 23 शहरों में घने कोहरे का रेड, 31 के लिए ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 20 जिलों में शनिवार को शीत दिवस की स्थिति रह सकती है।

शुक्रवार की सुबह प्रदेश के पांच प्रमुख केंद्रों पर दृश्यता शून्य दर्ज की गई, जिससे सड़क और हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। इनमें बरेली, गोरखपुर कुशीनगर और कानपुर शामिल रहे। बहराइच, लखनऊ एयरपोर्ट, फतेहगढ़, कानपुर शहर और हरदोई में दृश्यता 20 मीटर के आसपास रही। वहीं, वाराणसी, आजमगढ़ और मुरादाबाद में दृश्यता 400 मीटर से नीचे बनी रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, जिससे वहां अति शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है।

सुलतानपुर में अधिकतम तापमान मात्र 13.1(सामान्य से -8.1 डिग्री कम) दर्ज किया गया। इसी तरह बहराइच में 14.2, गोरखपुर में 14.8, कानपुर शहर में अधिकतम तापमान 16.3° डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मेरठ और इटावा में जमा देने वाली सर्दी रही। ठिठुरन भरी रातों के बीच मेरठ प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद इटावा में 6.4 डिग्री, बाराबंकी में 6.8 डिग्री और प्रयागराज में 7.0 डिग्री तापमान के साथ गलन बढ़ गई। वाराणसी एयरपोर्ट पर भी रात का पारा गिरकर 7.2 डिग्री तक पहुंच गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में रात का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा।

इन शहरों में घने कोहरे का रेड अलर्ट देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास इलाकों में।

इन शहरों में घने कोहरे का ऑरेन्ज अलर्ट प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शामली, बागपत, मेरठ, कासगंज, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर, सम्भल, बदायूं एवं आसपास इलाकों में।