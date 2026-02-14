Hindustan Hindi News
UP Weather: हवाएं हल्की और तेज धूप से बढ़ी गर्मी, 17 फरवरी के बाद पलट सकता मौसम

Feb 14, 2026 06:49 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
ऊंचाई वाले बादलों ने दिन का पारा गिरा दिया लेकिन रात का तापमान चढ़ गया। तेज धूप से दिन में गर्मी महसूस की गई। शुक्रवार को एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसका मामूली असर पहाड़ी राज्यों पर पड़ेगा।

ऊंचाई वाले बादलों ने दिन का पारा गिरा दिया लेकिन रात का तापमान चढ़ गया। तेज धूप से दिन में गर्मी महसूस की गई। शुक्रवार को एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसका मामूली असर पहाड़ी राज्यों पर पड़ेगा। 16-17 फरवरी को आने वाले विक्षोभ का असर पश्चिमी यूपी तक होने की संभावना जताई जा रही है। हवा की रफ्तार बेहद कम हो गई है। इसकी औसत गति मात्र 2.8 किमी प्रति घंटा रही। अधिकतम तापमान तेजी से नहीं चढ़ा।

गुरुवार को अधिकतम तापमान 27 से 25.7 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है। इसके विपरीत रात के तापमान में हल्के ऊंचाई वाले बादलों के कारण वृद्धि हुई। न्यूनतम पारा 10 से 11 डिग्री हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा हो सकता है। शनिवार को हल्की लेकिन रविवार को तेज हवाएं चलेंगी।

औसत से ऊपर जा रहा पारा

दो महीने तक कड़ाके की ठंड का दौर बना रहने के बाद फागुन में अब काफी तेजी से मौसम बदलाव की आहट दर्ज करा रहा है। सर्दी के प्रकोप में अब काफी कमी आ रही है और घटती हुई सर्दी में मौसम का पारा औसत से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। यूपी में शुक्रवार को रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जोकि औसत से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा था जोकि लगभग औसत के बराबर ही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा।

अभी ठंड से राहत नहीं

यूपी में अभी ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार आसपास के क्षेत्र में अगले पांच दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा और शुष्क मौसम बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव फिलहाल 17 तक यूपी पर नहीं पड़ रहा है। इसलिए तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। ऐसे में लोगों को अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। सुबह और रात के समय गर्म कपड़े पहन कर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
