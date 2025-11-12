UP Weather: यूपी में शीतलहरी का अलर्ट समाप्त, सुबह-शाम कोहरा, कानपुर में पारा नौ पर पहुंचा
संक्षेप: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार तक प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया था लेकिन अब अलर्ट समाप्त हो गया है। शीतलहर के चलते कानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार तक प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया था लेकिन अब अलर्ट समाप्त हो गया है। शीतलहर के चलते कानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। तापमान सीजन (नवंबर) का सबसे कम 09.0 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 05 डिग्री कम है। इसके बाद इटावा की रात सबसे सर्द (09.2 डिग्री) रही। मौसम विभाग का कहना है कि अब शीतलहर में कमी आएगी लेकिन सुबह और शाम कोहरा रहेगा।
इस कारण बुधवार को कानपुर के न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले मंगलवार को शहर का न्यूनतम पारा 9.0 डिग्री रहा। यह चौथा अवसर है जब न्यूनतम पारा 10 या इससे नीचे रहा है। इसके विपरीत अधिकतम पारा 28.2 डिग्री रहा जो सामान्य के नजदीक है। उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति में कमी आई है। मंगलवार को औसत गति मात्र 1.7 किमी प्रति घंटा रही। इस कारण सर्दी का अहसास घट गया।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि अभी तक केवल एक पश्चिमी विक्षोभ आया है। उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति भी कम है। इसके बावजूद नवंबर माह में शीतलहर आई। यूपी में कम लेकिन चार अन्य राज्यों में शीतलहर अधिक रही। इन सभी राज्यों में बारिश अधिक रही है।
अचानक शीतलहर से जानवर परेशान
अचानक शीतलहर से कानपुर की रातें सर्द हो गई हैं। लिहाजा, चिड़ियाघर में शेर और बाघ भी ठंड से कांप रहे हैं। मौसम के बदले रुख को चिड़ियाघर प्रशासन भी नहीं भांप सका। चिड़ियाघर में 1385 पशु-पक्षी हैं। सर्दी के मौसम में शेर, बाघ और तेंदुआ के बाड़े में जहां हीटर लगाया जाता है। बाड़ों की जालियों को मोटे पर्दों से ढक दिया जाता है। ताकि बर्फीली हवा अंदर प्रवेश न करे। पक्षियों के बाड़े की जालियों पर भी मोटे पर्दे टांगे जाते हैं। हिरण प्रजाति के जानवरों बारासिंघा, सांभर ब्लैक बक के बाड़ों में पुआल बिछाई जाती है। चिड़ियाघर प्रशासन बाड़ों में सर्दी के लिहाज से सुविधाएं मुहैया करा रहा है।
दरियाई घोड़ा को नहीं लगती सर्दी
दरियाई घोड़ा (हिपोटेमस) उभयचर पशु है। यह पानी और जमीन दोनों जगह रहता है, सर्दी के दिनों में यह दिन में तो पानी से बाहर निकाल कर धूप सेंकता है , लेकिन रात में पानी में ही रहना पसंद करता है। गैंडों को भी सर्दी नहीं लगती है।
शेर-बाघ को मिलेगा अधिक खाना
सर्दी शुरू होने पर पशु-पक्षियों की आहार की मात्रा बढ़ जाती है। दिसंबर से चिड़ियाघर प्रशासन सभी पशु-पक्षियों के खाना की मात्रा बढ़ा देगा। शेरनी और बाघिन 8 किग्रा और शेर और बाघ को 10 किग्रा भैंसे का मांस दिया जाएगा। तेंदुए को 5 से 6 किग्रा मांस दिया जाएगा। पक्षियों को मौसमी फल और सब्जियां दी जाएंगी। भालू को शहद दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें