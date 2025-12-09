UP Weather : पहाड़ों की ठंड अब पूर्वी यूपी में दिखा रही असर, 3 दिन में और गिरेगा पारा

संक्षेप: 10 औेर 11 दिसम्बर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। लखनऊ और आसपास आज सुबह के समय धुंध छाई रहने की संभावना है। बाद में आसमान मुख्यत: साफ रहेगा। अधिकतम- न्यूनतम तापमान क्रमश: 25 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

UP Weather Update: पूरे यूपी में अब ठंड का असर तेज होने लगा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दिनों-दिन बढ़ रही है। पहाड़ों की ठंड अब पूर्वी यूपी में अपना असर दिखा रही है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा। हालांकि रविवार को न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं, सोमवार को अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से पछुआ हवा गलन बढ़ा रही हैं, जबकि निचले वायुमंडल में पुरुवा हवा दिन में धुंध बढ़ाएगी। इसका सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा।

मौसम विभाग ने बताया कि दो से तीन दिनों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। 10 औेर 11 दिसम्बर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। लखनऊ और आसपास आज सुबह के समय धुंध छाई रहने की संभावना है। बाद में आसमान मुख्यत: साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 25 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला कोहरा दर्ज किया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई हिस्से में कहीं-कहीं घना कोहरा भी दर्ज किया गया।