UP Weather: सावधान! यूपी में घने कोहरे की चेतावनी, तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड; जानें अन्य राज्यों का भी हाल

संक्षेप: UP Weather, Cold Alert 8 January: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले तीन दिनों तक यूपी में कोल्ड डे यानी कि कड़ाके की ठंड रहने वाली है। इसके अलावा, घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। जानिए अन्य राज्यों का भी हाल...

UP Weather, Cold Alert 8 January: यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों के दौरान उत्तर भारत, बिहार और अगले तीन दिनों के दौरान मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नौ जनवरी तक बहुत घना कोहरा पड़ेगा, जबकि दस जनवरी को घना कोहरा पड़ने वाला है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौ जनवरी तक पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा पड़ेगा और फिर 12-15 जनवरी के दौरान अलग अलग इलाकों में घना कोहरा रहेगा।

अगले तीन दिनों के दौरान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार में अलग-अलग हिस्सों में कोल्ड डे रहेगा। यानी कि कड़ाके की ठंड रहेगी। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसके आवा, अगले दो से तीन दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शीतलहर चलने वाली है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में शून्य डिग्री के नीचे था, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर शून्य से पांच डिग्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर 5-10 डिग्री सेल्सियस, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में कुछ जगहों पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुछ जगहों पर भी ऐसा ही हाल है। इसके अलावा, न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो पूर्वी भारत, गुजरात, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत, महाराष्ट्र में अगले चार से पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा।