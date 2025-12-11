UP Weather: सावधान! UP के इन इलाकों में कल से पड़ने जा रहा बहुत घना कोहरा, जानें अन्य राज्यों का हाल

संक्षेप: UP Weather, Cold Alert: उत्तर भारत समेत देशभर में ठंड बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12, 13 दिसंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12-14 दिसंबर, और पूरे उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर को बहुत घना कोहरा होगा।

UP Weather, Cold Alert 11 December: देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कल से 12 और 13 दिसंबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12-14 दिसंबर के बीच बहुत घना कोहरा छाने वाला है। पूरे यूपी में 12 दिसंबर को बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 12-16 दिसंबर, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में 12-14 दिसंबर, ओडिशा में 12 और 13 दिसंबर, पंजाब में 13-16 दिसंबर के बीच बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं, मध्य भारत, पूर्वी और उत्तरी भारत में 14 दिसंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 13-17 दिसंबर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 14 दिसंबर को हल्की बारिश व बर्फबारी होने जा रही है। इसके अलावा, अंडमान व निकोबार में 11-14 दिसंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश व आंधी तूफान व बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश भी ऐसा ही मौसम है। वहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा में पांच से दस डिग्री के बीच मिनिमम टेम्प्रेचर चल रहा है। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, विदर्भ, मेघालय में भी इतना ही तापमान चल रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब के आदमपुर में सबसे कम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।