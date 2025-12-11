Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Weather Cold Alert 11 December Very Dense Fog Tomorrow Delhi Uttarakhand Weather Forecast IMD Thand Badhegi
UP Weather: सावधान! UP के इन इलाकों में कल से पड़ने जा रहा बहुत घना कोहरा, जानें अन्य राज्यों का हाल

संक्षेप:

UP Weather, Cold Alert: उत्तर भारत समेत देशभर में ठंड बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12, 13 दिसंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12-14 दिसंबर, और पूरे उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर को बहुत घना कोहरा होगा।

Dec 11, 2025 03:16 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
UP Weather, Cold Alert 11 December: देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कल से 12 और 13 दिसंबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12-14 दिसंबर के बीच बहुत घना कोहरा छाने वाला है। पूरे यूपी में 12 दिसंबर को बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 12-16 दिसंबर, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में 12-14 दिसंबर, ओडिशा में 12 और 13 दिसंबर, पंजाब में 13-16 दिसंबर के बीच बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं, मध्य भारत, पूर्वी और उत्तरी भारत में 14 दिसंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 13-17 दिसंबर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 14 दिसंबर को हल्की बारिश व बर्फबारी होने जा रही है। इसके अलावा, अंडमान व निकोबार में 11-14 दिसंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश व आंधी तूफान व बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश भी ऐसा ही मौसम है। वहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा में पांच से दस डिग्री के बीच मिनिमम टेम्प्रेचर चल रहा है। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, विदर्भ, मेघालय में भी इतना ही तापमान चल रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब के आदमपुर में सबसे कम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिनों तक ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद इसमें चार दिनों में चार डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ जएगा। वहीं, मध्य भारत की बात करें तो इसमें भी चार डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। महाराष्ट्र में अगले दो दिनों तक मिनिमम टेम्प्रेचर में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं,मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में 12 और 13 दिसंबर, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 12-14 दिसंबर को शीतलहर चलने वाली है। नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 12-16 दिसंबर, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में 12-14 दिसंबर, ओडिशा में 12-13 दिसंबर, पंजाब में 13-16 दिसंबर को घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12, 13 दिसंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12-14 दिसंबर, और पूरे उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर को बहुत घना कोहरा होगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
