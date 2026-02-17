UP Weather: बादलों ने बढ़ाया रात का तापमान, इस दिन बारिश का अलर्ट
पश्चिम विक्षोभ के कारण फरवरी के मध्य में मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। इस बीच बादलों की आवाजाही से रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की मानें तो बुधवार से बारिश की आसार हैं।
पश्चिम विक्षोभ के कारण फरवरी के मध्य में मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। इस बीच बादलों की आवाजाही से रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की मानें तो बुधवार से बारिश की संभावना है। जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार को इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। धिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री अधिक है।
लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि विक्षोभ के कारण मौसम शुष्क होने से लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है। मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी समेत पूर्वी यूपी में तेज हवा के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके बाद आसमान साफ होने पर पछुआ चलेगी और तापमान में गिरावट आएगी। इससे पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 29.1 और न्यनूतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पश्चिमी यूपी में भी दो दिन हल्की बारिश के आसार
पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में भी मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 फरवरी को अलीगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि, अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान भी जताया गया है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, जिससे मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।
पिछले कुछ दिनों से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तेज धूप के चलते दोपहर के समय गर्माहट महसूस होने लगी है। सोमवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, रात के समय अभी भी ठंडक का असर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बादलों की सक्रियता के कारण तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है। कुछ इलाकों में हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। किसानों और आमजनों को मौसम में इस बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
आगरा का चढ़ा पारा
रात सर्द हो जा रही है और दिन में गर्म कपड़े पहनकर निकलने वालों को तीखी धूप से चुनचुनाहट हो रही है। अभी से मार्च जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है। ताजनगरी आगरा में सोमवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने पिछले तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले साल 2025 में पारा 31.9 और 2023 में 34.6 डिग्री तक पहुंचा था। सामान्य से 5 डिग्री अधिक तापमान होने के कारण ताजनगरी प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में शुमार रही।
